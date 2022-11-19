paulgauguin

Я копирайтер
И Меня зовут Павел Гоген. Я являюсь копирайтером и по совместительству рерайтером. За плечами год работы на бирже копирайтинга Text.ru, а также на других площадках. Берусь за интересные и перспективные заказы, каждый довожу до конца, укладываясь в
указанный дедлайн. Все работы выполняю сам, уникальность текстов на высшем
уровне. Рерайт выполняю также на уровне. Готовый материал может идти в
сравнение с качественным копирайтом, по требованию. До профессиональной
практики был лауреатом городского конкурса ИНПКД (индивидуальная научно-проектная
деятельность).
Что я могу
- Копирайтинг любой сложности
- Рерайт
- SEO-оптимизированные тексты
- Рекламные тексты
- Продающие тексты
- Информативные статьи
- Статьи для «Яндекс Дзен»
· У всех работ высокое вхождение ключей, а также низкий уровень спама и воды. По требованию ваша статья может быть написана как в официально-деловом стиле, так и в любом другом, свободном.
Спец возможности
- работаю в выходные
- правки по необходимости внесу бесплатно
- приступаю к работе сразу после отклика
- личная гарантия на все работы
Связь со мной
Telegram: @paulgauguinnn
E-mail: [email protected]