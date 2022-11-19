paulgauguin

Копирайтинг/рерайтинг любой сложности

Я копирайтер

И Меня зовут Павел Гоген. Я являюсь копирайтером и по совместительству рерайтером. За плечами год работы на бирже копирайтинга Text.ru, а также на других площадках. Берусь за интересные и перспективные заказы, каждый довожу до конца, укладываясь в

указанный дедлайн. Все работы выполняю сам, уникальность текстов на высшем

уровне. Рерайт выполняю также на уровне. Готовый материал может идти в

сравнение с качественным копирайтом, по требованию. До профессиональной

практики был лауреатом городского конкурса ИНПКД (индивидуальная научно-проектная

деятельность).

Что я могу

- Копирайтинг любой сложности

- Рерайт

- SEO-оптимизированные тексты

- Рекламные тексты

- Продающие тексты

- Информативные статьи

- Статьи для «Яндекс Дзен»

· У всех работ высокое вхождение ключей, а также низкий уровень спама и воды. По требованию ваша статья может быть написана как в официально-деловом стиле, так и в любом другом, свободном.

Спец возможности

- работаю в выходные

- правки по необходимости внесу бесплатно

- приступаю к работе сразу после отклика

- личная гарантия на все работы

Связь со мной

Telegram: @paulgauguinnn

E-mail: [email protected]