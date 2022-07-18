Дизайн и верстка сайтов на Wordpress, Elementor

Привет! Меня зовут Полина, я создаю красивые и удобные сайты на Wordpress (дизайн и разработка). Я предлагаю услуги по созданию лендингов, сайтов-визиток, интернет-магазинов, многостраничных корпоративных сайтов. Дизайн сайта я создаю в Figma, Photoshop, а для верстки использую инструмент Elementor в Wordpress, поэтому все мои сайты уникальны! После окончания работы тестирую веб-сайт еще долгое время, так как это мое портфолио.

Готова сотрудничать с Вами, помогать развивать Ваше дело.

Мой веб-сайт: https://pyatno.site.