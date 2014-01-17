paulz1995

Павел paulz1995

 
29 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

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Звенигородский Павел

Цель:

Переводчик китайского и английского языков

Образование:

2010 –  …

(годы)

Киевский национальный лингвистический университет

Специальность: переводчик китайского и английского языков

2014 – …

(годы)

Тяньцзинский университет иностранных языков(КНР)

Специальность: переводчик китайского языка

 

 

Трудовая деятельность:

 

17.01.2014 – 29.08.2014

(год, месяц)

ORIENTGROUPCO. LTD(UKRAINE) - официальный дистрибьютор компании Rishang Optoelectronics в Украине

Должность: внештатный переводчик китайского языка

Обязанности: письменный перевод с китайского на русский и украинский языки :

Профессиональный опыт и навыки:

- знание китайского, английского, украинского, русского языков ; - участие в проектах; - отличный уровень владения ПК; - опыт письменных переводов, в том числе на техническую тематику;  

- Личные качества : трудолюбие, усидчивость, внимательность, пунктуальность, креативность;    

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Переводы
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$2/час
от 1 дня
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