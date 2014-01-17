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Звенигородский Павел
Цель:
Переводчик китайского и английского языков
Образование:
2010 – …
(годы)
Киевский национальный лингвистический университет
Специальность: переводчик китайского и английского языков
2014 – …
(годы)
Тяньцзинский университет иностранных языков(КНР)
Специальность: переводчик китайского языка
Трудовая деятельность:
17.01.2014 – 29.08.2014
(год, месяц)
ORIENTGROUPCO. LTD(UKRAINE) - официальный дистрибьютор компании Rishang Optoelectronics в Украине
Должность: внештатный переводчик китайского языка
Обязанности: письменный перевод с китайского на русский и украинский языки :
Профессиональный опыт и навыки:
- знание китайского, английского, украинского, русского языков ; - участие в проектах; - отличный уровень владения ПК; - опыт письменных переводов, в том числе на техническую тематику;
- Личные качества : трудолюбие, усидчивость, внимательность, пунктуальность, креативность;
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