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Александр Пономарев
pav963
pav963
60 лет
Россия
/
Мурманск
8 лет на
фриланс
-бирже
Был
5 лет назад
Мои работы можно посмотреть на сайте http://pav963.wixsite.com/aleksandr
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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3d визуализация интерьеров
198 просмотров
3d визуализация интерьеров
133 просмотра
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$5/час
от $200
от 3 дней
нет рейтинга
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