pavel123456

Павел pavel123456

 
43 годаРоссия/Пермь
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработка интернет-магазина 1с-bitrix

    Требуется доверстать интернет-магазин на 1с-bitrix/ Ссылка на проект в текущем состоянии: ppromo.bget.ru Первым этапом нужно доверстать страницу карточки товара по готовому макету (во вложении). Нужен ответственный исполнитель, придерживающийся заявленных сроков. Важно: ищем исполнителя для долгосрочного сотрудничества по проекту ...

    БитриксКарточки товаров
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Ретаргетинг из e-mail

    Требуется настроить связь между открытием письма клиента с событием в Яндекс.Метрики (достижением цели) на основе технологии пиксель ретаргетинга

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Кластеризация (группировка) семантического ядра

    Необходимо кластеризовать семантическое ядро по одной из категорий сайта. Прикрепленный файл "adl запросы". Ядро состоит из порядка 500 слов. В прикрепленном файле "Пример" формат семантического ядра. Т.е. запросы необходимо располагать в виде раскрывающегося дерева-списка с ...

    Семантическое ядро
    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Отрисовать шапку для главной страницы сайта

    Требуется отрисовать шапку для главной страницы сайта. Пример во вложении, тематика та же. Нужен такой же уровень прорисовки и детализации. Будет хорошо, если с заявкой будет предоставлен пример выполненной работы такого же рода. Очень прошу ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сделать коммерческое предложение

    $100

    Требуется сделать коммерческое предложение по услуге продвижения сайтов, в виде презентации (маркетинг кит). Текстовка есть, дизайн нужно сделать в соответствии с сайтом (дизайн есть).

    Презентации5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Парсер контента

    $250

    Используя каталог товаров на сайте https://rucoecom.danfoss.com/Sales/Register.aspx?link=FCDE0AE1531A4FAA89DA1CD9CC2F9D43 Необходимо сделать парсинг позиций из каталога "Тепловая автоматика" Изображения необходимо скачать и переименовать в соответствии с кодом товара Далее в столбце А необходимо оформлять ссылку на изображение в соответствии с кодом товара Формат ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
PSDzavr
31 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Дизайн лендинга
Спасибо за работу! Постановка задачи 5/5 Оплата в срок 5/5 Коммуникация 5/5 Хороший заказчик, которому можно доверять.
Работу выполнил на отлично. Дизайн получился современным, продуманным и качественно проработанным. По соотношению цена/сроки/качество - 10 из 10. Рекомендуем.
Ответный отзыв
PSDzavr
31 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$70
10 баллов
9 лет назад
Отрисовать шапку для главной страницы сайта
Хорошая постановка задачи, мгновенная оплата, спасибо за работу!
Выполнил работу хорошо, все как договаривались
Ответный отзыв
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Парсер контента
Хороший заказчик. Отлично поработали.
Все сделано на Отлично согласно ТЗ и в срок! Адекватная доработка проекта. Всегда на связи.
Ответный отзыв