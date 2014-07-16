pavel123456

Требуется доверстать интернет-магазин на 1с-bitrix/ Ссылка на проект в текущем состоянии: ppromo.bget.ru Первым этапом нужно доверстать страницу карточки товара по готовому макету (во вложении). Нужен ответственный исполнитель, придерживающийся заявленных сроков. Важно: ищем исполнителя для долгосрочного сотрудничества по проекту ...
- Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется настроить связь между открытием письма клиента с событием в Яндекс.Метрики (достижением цели) на основе технологии пиксель ретаргетингаВеб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Необходимо кластеризовать семантическое ядро по одной из категорий сайта. Прикрепленный файл "adl запросы". Ядро состоит из порядка 500 слов. В прикрепленном файле "Пример" формат семантического ядра. Т.е. запросы необходимо располагать в виде раскрывающегося дерева-списка с ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется создать форму онлайн заявки для сайта работающего на CMS Siteedit 5.2. Аналог формы можно посмотреть здесь - http://lp.evo-max.ru/ (рассчитать теплообменник)Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $50
Нужно сверстать лендинг по готовому дизайнуHTML-верстка56 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно нарисовать дизайн для landing pageДизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется отрисовать шапку для главной страницы сайта. Пример во вложении, тематика та же. Нужен такой же уровень прорисовки и детализации. Будет хорошо, если с заявкой будет предоставлен пример выполненной работы такого же рода. Очень прошу ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $100
Требуется сделать коммерческое предложение по услуге продвижения сайтов, в виде презентации (маркетинг кит). Текстовка есть, дизайн нужно сделать в соответствии с сайтом (дизайн есть).Презентации5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $250
Используя каталог товаров на сайте https://rucoecom.danfoss.com/Sales/Register.aspx?link=FCDE0AE1531A4FAA89DA1CD9CC2F9D43 Необходимо сделать парсинг позиций из каталога "Тепловая автоматика" Изображения необходимо скачать и переименовать в соответствии с кодом товара Далее в столбце А необходимо оформлять ссылку на изображение в соответствии с кодом товара Формат ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад