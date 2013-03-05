Требуется написание 50 обьявлений разного типа по автомобильным запчастям для размещения на досках обьявлений. Запчасти по которым необходимо писать обьявления содержаться в разделе спецпредложение на сайте www.euroland24.ru. т.е. там содержатся 5 марок автомобилей, по каждой ...