pavel2177

Павел pavel2177

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Проект обустройства 8 рядом расположенных участков

    Требуется дизайн проект застройки 8 ми участков. каждый примерно по 10 соток, правильной прямоугольной формы. На каждом предполагается разместить дом, баню, гараж, беседку (патио). Садовые деревья, элементы ландшавтного дизайна. Дома должны различатся стилем. Все необходимо ...

    Архитектура зданий8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется продвижение сайта

    $50

    Компания занимается поставками и реализацией б\у и новых автозапчастей на автомобили европейских марок. Имеет ряд филиалов в крупных городах РФ. Свои разборки автомобилей. В Москве офис и склад. Какие запчасти мы можем ...

    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Подготовка рекламных материалов

    $50

    Требуется написание 50 обьявлений разного типа по автомобильным запчастям для размещения на досках обьявлений. Запчасти по которым необходимо писать обьявления содержаться в разделе спецпредложение на сайте www.euroland24.ru. т.е. там содержатся 5 марок автомобилей, по каждой ...

    Верстка полиграфии2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Администрирование сайта

    Требуется администратор для 6 небольших разнотматических сайтов посещаемостью от 10 до 900 в сутки. Добавление простых кодов типа сапе миралинкс, настройка и контроль рекламы, удаление добавление данных, продвижение.

    Управление проектами1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Тексты для сайта - автозапчасти

    Компания занимается поставками и реализацией б\у и новых автозапчастей на автомобили европейских марок. Имеет ряд филиалов в крупных городах РФ. Свои разборки автомобилей. В Москве офис и склад. Какие запчасти мы можем ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется реклама в интернете

    Компания занимается поставками и реализацией б\у и новых автозапчастей на автомобили европейских марок. Имеет ряд филиалов в крупных городах РФ. Свои разборки автомобилей. В Москве офис и склад. Какие запчасти мы можем ...

    Контекстная реклама10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад