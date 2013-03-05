Требуется дизайн проект застройки 8 ми участков. каждый примерно по 10 соток, правильной прямоугольной формы. На каждом предполагается разместить дом, баню, гараж, беседку (патио). Садовые деревья, элементы ландшавтного дизайна. Дома должны различатся стилем. Все необходимо ...
- Архитектура зданий8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Компания занимается поставками и реализацией б\у и новых автозапчастей на автомобили европейских марок. Имеет ряд филиалов в крупных городах РФ. Свои разборки автомобилей. В Москве офис и склад. Какие запчасти мы можем ...Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Требуется написание 50 обьявлений разного типа по автомобильным запчастям для размещения на досках обьявлений. Запчасти по которым необходимо писать обьявления содержаться в разделе спецпредложение на сайте www.euroland24.ru. т.е. там содержатся 5 марок автомобилей, по каждой ...Верстка полиграфии2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется администратор для 6 небольших разнотматических сайтов посещаемостью от 10 до 900 в сутки. Добавление простых кодов типа сапе миралинкс, настройка и контроль рекламы, удаление добавление данных, продвижение.Управление проектами1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $1000
Требуеться разработка сайта интернет магазина продажа автозапчастей.Интернет-магазины31 заявкаЗакрыт12 лет назад
Компания занимается поставками и реализацией б\у и новых автозапчастей на автомобили европейских марок. Имеет ряд филиалов в крупных городах РФ. Свои разборки автомобилей. В Москве офис и склад. Какие запчасти мы можем ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт12 лет назад
Компания занимается поставками и реализацией б\у и новых автозапчастей на автомобили европейских марок. Имеет ряд филиалов в крупных городах РФ. Свои разборки автомобилей. В Москве офис и склад. Какие запчасти мы можем ...Контекстная реклама10 заявокЗакрыт12 лет назад