pavel_rendak

Павел pavel_rendak

 
44 годаУкраина/Луцк
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

HTML/CSS (html5/css3)/ javascript

Блочная и табличная верстка, "резиновая", "фиксированная". Адаптивная верстка.

Удобный, структурированный, комментированный код.

Использование микроформатов.

Кросс-браузерный код. Полное соответствие стандартам W3C.

Опыт верстки на bootstrap, CSS3 анимация

мои работы:

http://luchesk.com.ua/uf/

http://xn--k1abgb.com/

http://xn--k1abgb.com/lp/

http://xn--k1abgb.com/beerstore/

http://xn--k1abgb.com/beerstore_1/

http://xn--k1abgb.com/beerstore_2/

Опыт мобильной верстки: http://m.musiclib.org/

JavascriptHTMLCSSBootstrap
HTML-верстка
нет отзывов
$7/час
от $20от 1 дня
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