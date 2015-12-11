HTML/CSS (html5/css3)/ javascript
Блочная и табличная верстка, "резиновая", "фиксированная". Адаптивная верстка.
Удобный, структурированный, комментированный код.
Использование микроформатов.
Кросс-браузерный код. Полное соответствие стандартам W3C.
Опыт верстки на bootstrap, CSS3 анимация
мои работы:
http://xn--k1abgb.com/beerstore/
http://xn--k1abgb.com/beerstore_1/
http://xn--k1abgb.com/beerstore_2/
Опыт мобильной верстки: http://m.musiclib.org/
HTML-верстка
нет отзывов
$7/час
от $20от 1 дня
#2965