pavel_shubin

Начинающий фрилансер

Занимаюсь изучением Python более года. В целях обучения сделал несколько сайтов, поэтому разбираюсь в устройстве веб страниц, также есть небольшой опыт в создании телеграмм ботов на фреймворке aiogram (знаком с асинхронным программированием). На данный момент активно занимаюсь парсингом сайтов (selenium а также в связке с BeautifulSoup и requests). Буду браться за небольшие заказы, так как тогда есть возможность закрывать их за один день. До этого выполнял некоторые заказы на другой бирже - https://www.fl.ru/users/pavel04shubin/portfolio/. Выполняю все заказы качественно и в срок. Могу сделать любые поправки уже после выполнения заказа и его оплаты. Также занимаюсь обработкой и переводом крупных текстов.