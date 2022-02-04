pavel_sukhanov

Выполнение студенческих работ

Здравствуйте! Меня зовут Суханов Павел, в 2021 году закончил бакалавриат Воронежского государственного университета по профилю «Экологическая геология», средний балл 4,95, сейчас обучаюсь в магистратуре по программе «Экология и природопользование».

Имею опыт в написании дипломных, курсовых, реферативных работ. Работаю в программах: AutoCAD, Google Earth Pro, CorelDRAW, Surfer, УПРЗА, серия программ Microsoft Office.