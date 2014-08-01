-Обработка фото, ретушь, фотомонтаж, иллюстрации, HTML, CSS, PHP, MSQL
-Обработка фотографий, ретушь, коррекция цвета, фотомонтаж, коллаж, фотосет на заказ (пейзажи, предметка, события, явления природы, чудеса света и тд.).
-Дизайн сайтов, баннеры, логотипы, фирменный стиль, визитки, плакаты, листовки, постеры, обложки, иллюстрации, анимация.
-HTML/CSS -верстка, JavaScript (jQuery), PHP, MySQL.
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Контакты:
e-mail: [email protected]
…
Стоимость моей работы определяется индивидуально к каждому заказу.
График работы плавающий, определяется индивидуально к каждому заказу.
Прием платежей через систему webmoney, ЯндексДеньги или на карту Приватбанк (гривны).
Связаться со мной можете через электронную почту, по телефону или пишите приватное сообщение
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
9 лет назад
Очень порадовал конечный результат и ответственный подход к работе! все было выполнено в срок! Огромное спасибо, было приятно работать с вами.
Ответный отзыв
Замечательный заказчик! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!