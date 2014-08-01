paveldav

Павел Давыденко paveldav

 
59 летУкраина/Донецк
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
-Обработка фото, ретушь, фотомонтаж, иллюстрации, HTML, CSS, PHP, MSQL

-Обработка фотографий, ретушь, коррекция цвета, фотомонтаж, коллаж, фотосет на заказ (пейзажи, предметка, события, явления природы, чудеса света и тд.).

-Дизайн сайтов, баннеры, логотипы, фирменный стиль, визитки, плакаты, листовки, постеры, обложки, иллюстрации, анимация.

-HTML/CSS -верстка, JavaScript (jQuery), PHP, MySQL.

Контакты:

e-mail: [email protected]

Стоимость моей работы определяется индивидуально к каждому заказу.

График работы плавающий, определяется индивидуально к каждому заказу.

Прием платежей через систему webmoney, ЯндексДеньги или на карту Приватбанк (гривны).

Связаться со мной можете через электронную почту, по телефону или пишите приватное сообщение

PHPJavascriptMySQLДизайн сайтаHTMLCSSjQuery
Портфолио
Отзывы заказчиков
aleks74
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
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Очень порадовал конечный результат и ответственный подход к работе! все было выполнено в срок! Огромное спасибо, было приятно работать с вами.
Замечательный заказчик! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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