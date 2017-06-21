paveldurov

Паша Дуров paveldurov

 
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Названия для компании

    $100

    Требуется придумать название для веб студии, в дальнейшем которая будет заниматься создание сайтов под ключ, фирменным стилем и т.д.

    Нейминг и Слоганы35 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание сайта

    Требуется придумать дизайн для сайта частной мастерской по починке стиральных машин.  С вас требуется:    - [b]Красивый дизайн  [/b]- [b]Адаптивность [/b] - [b]Вёрстка [/b] - [b]Натяжка на движок WP [/b] Предлагайте свои цены и сроки работы ! ТЗ скину в ЛС!

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад
Отзывы фрилансеров
creativedesign1_
Россия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва
$150
10 баллов
6 лет назад
Создание сайта
всё ок
Качественно, быстро! Главное без предоплаты ! Сделал проект в течение 4х дней. Доволен :(
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