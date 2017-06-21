paveldurov

Требуется придумать дизайн для сайта частной мастерской по починке стиральных машин. С вас требуется: - [b]Красивый дизайн [/b]- [b]Адаптивность [/b] - [b]Вёрстка [/b] - [b]Натяжка на движок WP [/b] Предлагайте свои цены и сроки работы ! ТЗ скину в ЛС!