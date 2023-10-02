pavelkravtsov333

Переводчик с английского на русский

Свободное владение английским языком. Прожил 7 лет в США (Штат Юта). Имею американский диплом о среднем техническом образовании (AAS Associates of Applied Science) по специальности Diesel Systems Technology, Российский аналог "Техническое Обслуживание и Ремонт Дорожно-Строительных машин". Владею техническими английским, конкретно в автомобильной и тракторной сфере. Опыт работы с каталогами запчастей, руководствами по ремонту на английском языке