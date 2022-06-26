pavellabyko96

Павел Лабыко pavellabyko96pavellabyko96
27 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Инженер ПТО
Разработаю Исполнительную документацию по общестроительным и электромонтажным работам:
1. Разработаю ППР и ТК.
2. Оформлю Акты освидетельствования скрытых работ, Акты освидетельствования ответственных конструкций, Акты входного контроля материалов.
3. Разработаю Исполнительные и Монтажные схемы.
4. Проверю формы КС-6 на соответствие накопительным ведомостям, согласно процентуемых объёмов работ.
5. Загружу необходимые инспекции в АИС НСК (если данная система используется на объекте).
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