pavellabyko96

Инженер ПТО

Разработаю Исполнительную документацию по общестроительным и электромонтажным работам:

1. Разработаю ППР и ТК.

2. Оформлю Акты освидетельствования скрытых работ, Акты освидетельствования ответственных конструкций, Акты входного контроля материалов.

3. Разработаю Исполнительные и Монтажные схемы.

4. Проверю формы КС-6 на соответствие накопительным ведомостям, согласно процентуемых объёмов работ.

5. Загружу необходимые инспекции в АИС НСК (если данная система используется на объекте).