pavellazarev

Павел Лазарев pavellazarev

 
43 годаРоссия/Нижний Новгород
20 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Профессиональное и качественное выполнение заказов. Оптимальные цены

Область интересов:

- Программирование и разработка приложений ( C/C++ (Windows/WinCE, Symbian) )

- Разработка профессиональных инсталляторов

- Программирование Web-сайтов и сервисов (C/C++, PHP/MySQL, HTML/DHTML/XHTML/XML/CSS/JavaScript/XML RPC/SOAP )

- Дизайн ( Web, полиграфия )

Web-проекты:

- Сайт салона досуга (PHP/MySQL) (http://nataly-dosug.nnov.ru)

- Система контроля за движением товара на складе (PHP/MySQL)

- Система контроля за выполнением заданий для фрилансеров (PHP/MySQL)

- Каталог фильмов в локальной сети (PHP/MySQL +DHTML/JavaScript)

Каждый проект снабжен панелью управления администратором, защищенной паролем

Программирование и разработка приложений:

Windows платформа

- GSM & VoIP телефония

- SMS & AT

- Сетевые приложения (intra- and internet)

- ActiveX/COM/DCOM компоненты

WinCE платформа

- Системные сервисы и приложения

- Прикладные приложения и пользовательский интерфейс

Symbian платформа

- Системные приложения

Операционные системы:

- Windows 9.x/NT/2000/XP/2003/WinCE; Symbian OS 7.0/9.0;

API, библиотеки:

- Standard C++ library, STL, C++ templates;

- Win32 API, WinSock, ATL/WTL, MFC;

- OpenGL, DirectX;

- Symbian frameworks: ECom, Comms (NifMan, Server, Client, etc), Messaging, WiFi;

Технологии:

- Multithreading, inter-process communication;

- Sockets, Client/Server

- ActiveX, COM/DCOM;

- J2EE, JavaBeans, JSP, JDBC, JWS;

Программное обеспечение:

- Visual Studio 6.0-8.0

- ClearCase, MS SQL Server, Oracle SQL Server, Apache Web Server

- Photoshop, CorelDraw

PHPJavascriptMySQLOracleHTMLCSSApache
Портфолио
Веб-программирование
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Мобильные приложения
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Управление проектами
нет отзывов
от $500
от 5 дней
нет рейтинга
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