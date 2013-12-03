Павел Лазарев pavellazarevpavellazarev
Профессиональное и качественное выполнение заказов. Оптимальные цены
Область интересов:
- Программирование и разработка приложений ( C/C++ (Windows/WinCE, Symbian) )
- Разработка профессиональных инсталляторов
- Программирование Web-сайтов и сервисов (C/C++, PHP/MySQL, HTML/DHTML/XHTML/XML/CSS/JavaScript/XML RPC/SOAP )
- Дизайн ( Web, полиграфия )
Web-проекты:
- Сайт салона досуга (PHP/MySQL) (http://nataly-dosug.nnov.ru)
- Система контроля за движением товара на складе (PHP/MySQL)
- Система контроля за выполнением заданий для фрилансеров (PHP/MySQL)
- Каталог фильмов в локальной сети (PHP/MySQL +DHTML/JavaScript)
Каждый проект снабжен панелью управления администратором, защищенной паролем
Программирование и разработка приложений:
Windows платформа
- GSM & VoIP телефония
- SMS & AT
- Сетевые приложения (intra- and internet)
- ActiveX/COM/DCOM компоненты
WinCE платформа
- Системные сервисы и приложения
- Прикладные приложения и пользовательский интерфейс
Symbian платформа
- Системные приложения
Операционные системы:
- Windows 9.x/NT/2000/XP/2003/WinCE; Symbian OS 7.0/9.0;
API, библиотеки:
- Standard C++ library, STL, C++ templates;
- Win32 API, WinSock, ATL/WTL, MFC;
- OpenGL, DirectX;
- Symbian frameworks: ECom, Comms (NifMan, Server, Client, etc), Messaging, WiFi;
Технологии:
- Multithreading, inter-process communication;
- Sockets, Client/Server
- ActiveX, COM/DCOM;
- J2EE, JavaBeans, JSP, JDBC, JWS;
Программное обеспечение:
- Visual Studio 6.0-8.0
- ClearCase, MS SQL Server, Oracle SQL Server, Apache Web Server
- Photoshop, CorelDraw
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