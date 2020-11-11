Копирайт, рерайт, транскрибирование

﻿Мои навыки и опытПишу грамотные, уникальные, интересные, информативные, читабельные тексты на различную тематику • Имею достаточный опыт в написании авторских статей научной тематикиСоздавала контент для интернет-магазина милитари снаряженияРаботаю с программами проверки уникальности текстов (Advego Plagiatus, eTXT Антиплагиат, DCFinder)Свободно владею русским, украинским, французским и ангилийским.Дополнительная информацияКомпьютерные навыкиУверенный пользователь ПК.Личные качестваОтветственность, исполнительность, умение работать на результат, усидчивость, дисциплинированность, коммуникабельность, вежливость.