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Павел
pavelmednikov
pavelmednikov
31 год
Россия
/
Москва
9 лет на
фриланс
-бирже
Был
9 лет назад
Дизайн адаптивных сайтов, мобильных приложений.
Разработка
дизайна:
Сайтов
Посадочных (landing) страниц
Интернет магазинов
Мобильных приложений
Вёрстка
сайтов с помощью:
HTML5
CSS3
JS
Стараюсь сочетать продуманный интерфейс, который будет выполнять поставленную задачу, с запоминающимся дизайном.
Javascript
HTML
Действие аккаунта приостановлено!
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