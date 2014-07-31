pavelmednikov

Дизайн адаптивных сайтов, мобильных приложений.

Разработка дизайна:

Сайтов

Посадочных (landing) страниц

Интернет магазинов

Мобильных приложений

сайтов с помощью:

HTML5

CSS3

JS

Стараюсь сочетать продуманный интерфейс, который будет выполнять поставленную задачу, с запоминающимся дизайном.