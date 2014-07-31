pavelmednikov

Павел pavelmednikov

 
31 годРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Дизайн адаптивных сайтов, мобильных приложений.

Разработка дизайна:

  • Сайтов
  • Посадочных (landing) страниц
  • Интернет магазинов
  • Мобильных приложений
Вёрстка сайтов с помощью:

  • HTML5
  • CSS3
  • JS
Стараюсь сочетать продуманный интерфейс, который будет выполнять поставленную задачу, с запоминающимся дизайном.
JavascriptHTML