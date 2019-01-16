Здравствуйте, меня зовут Павел!
Я энтузиаст в сфере визуального искусства и веб-дизайна.
Создаю многостраничные сайты и лендинги, которые помогают моим клиентам достигать своих целей: презентация услуг в медиапространстве, продвижение идей и товаров, создание интереса к своему продукту у потенциально заинтересованных покупателей. Для этого требуется интуитивно понятный, эстетичный и адаптирующийся под все современные платформы дизайн.
К каждому проекту отношусь индивидуально, внимательно анализирую задачи и создаю под них отдельный прототип.
Моя задача - создать понятную и эффективную коммуникацию между вами и потенциальным клиентом. Это и есть хороший дизайн!
Что я могу предложить?
• Создание и дизайн лэндинг страниц (Landing page).
• Создание и дизайн многостраничных сайтов.
• Создание и дизайн сайта - визитки.
• Создание и дизайн сайта - портфолио
• Создание баннеров.
• Ретушь фотографий.