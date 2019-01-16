pavelmer

Павел pavelmer

 
25 летЛатвия/Рига
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Здравствуйте, меня зовут Павел!

Я энтузиаст в сфере визуального искусства и веб-дизайна.

Создаю многостраничные сайты и лендинги, которые помогают моим клиентам достигать своих целей: презентация услуг в медиапространстве, продвижение идей и товаров, создание интереса к своему продукту у потенциально заинтересованных покупателей. Для этого требуется интуитивно понятный, эстетичный и адаптирующийся под все современные платформы дизайн. 

К каждому проекту отношусь индивидуально, внимательно анализирую задачи и создаю под них отдельный прототип.  

Моя задача - создать понятную и эффективную коммуникацию между вами и потенциальным клиентом. Это и есть хороший дизайн! 

Что я могу предложить?

• Создание и дизайн лэндинг страниц (Landing page).  

• Создание и дизайн многостраничных сайтов.

• Создание и дизайн сайта - визитки.

• Создание и дизайн сайта - портфолио

• Создание баннеров.

• Ретушь фотографий.

Дизайн сайтаСайт-визиткаРетушь фотоМногостраничный сайт