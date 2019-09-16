Мои работы https://vk.com/club186554061
Опыт работы в сфере Smm, занимаюсь настройкой таргетированной рекламы и ведение проекта. Разработка сайтов, создание воронок. Индивидуальный подход к каждому заказчику, учитываю все пожелания.
- создание бренда в соц сетях,
- графический дизайн аккаунта, фото, видео контент, текстовый контент план.
- брендинг – разрабатываю все визуальные составляющие бренда, компании. Если вам нужны название, логотип, фирменный стиль, слоганы.
- Дизайнер полиграфии
- Логотипы
- Визитки
- Афиши
- Плакаты
- Флаер
- визуализация для соц.сетей Инстаграм, фейсбук
- анимация для соц сетей
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Ключевые знания и навыки:
Умение разрабатывать и реализовывать стратегии продвижения в соответствии с задачами и профилем компании;
Умение вести переговоры и деловую переписку;
Знание особенностей офлайн и онлайн-площадок, умение их эффективно использовать;
Организаторские способности, коммуникабельность, способность к анализу и корректировке разработанных планов по продвижению бренда;
Стрессоустойчивость, умение работать в режиме многозадачности.
Безлимитный креатив
Личные качества.
Коммуникативные навыки: умение доносить информацию до аудитории, ставить задачи, контролировать исполнителей.
Организованность, внимание к деталям, доводить начатое до конца.
Креативность, гибкость мышления, чувство корпоративного стиля, самоорганизованность.
Чувство юмора а так же люблю саморазвиваться и получать новые знания, знакомства. Очень быстро обучаюсь.