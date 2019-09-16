pavelsp13

Павел pavelsp13

 
31 год
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
настройка таргетированной рекламы и ведение проекта, разработка сайта, создание воронок

Мои работы https://vk.com/club186554061

Опыт работы в сфере Smm, занимаюсь настройкой таргетированной рекламы и ведение проекта. Разработка сайтов, создание воронок. Индивидуальный подход к каждому заказчику, учитываю все пожелания. 

- создание бренда в соц сетях, 

- графический дизайн аккаунта, фото, видео контент, текстовый контент план. 

- брендинг – разрабатываю все визуальные составляющие бренда, компании. Если вам нужны название, логотип, фирменный стиль, слоганы. 

- Дизайнер полиграфии 

- Логотипы 

- Визитки 

- Афиши 

- Плакаты 

- Флаер 

- визуализация для соц.сетей Инстаграм, фейсбук 

- анимация для соц сетей 

Подробнее обо мне. 

Ключевые знания и навыки: 

Умение разрабатывать и реализовывать стратегии продвижения в соответствии с задачами и профилем компании; 

Умение вести переговоры и деловую переписку; 

Знание особенностей офлайн и онлайн-площадок, умение их эффективно использовать; 

Организаторские способности, коммуникабельность, способность к анализу и корректировке разработанных планов по продвижению бренда; 

Стрессоустойчивость, умение работать в режиме многозадачности. 

Безлимитный креатив 

Личные качества. 

Коммуникативные навыки: умение доносить информацию до аудитории, ставить задачи, контролировать исполнителей. 

Организованность, внимание к деталям, доводить начатое до конца. 

Креативность, гибкость мышления, чувство корпоративного стиля, самоорганизованность. 

Чувство юмора а так же люблю саморазвиваться и получать новые знания, знакомства. Очень быстро обучаюсь. 