настройка таргетированной рекламы и ведение проекта, разработка сайта, создание воронок

Мои работы https://vk.com/club186554061

Опыт работы в сфере Smm, занимаюсь настройкой таргетированной рекламы и ведение проекта. Разработка сайтов, создание воронок. Индивидуальный подход к каждому заказчику, учитываю все пожелания.

- создание бренда в соц сетях,

- графический дизайн аккаунта, фото, видео контент, текстовый контент план.

- брендинг – разрабатываю все визуальные составляющие бренда, компании. Если вам нужны название, логотип, фирменный стиль, слоганы.

- Дизайнер полиграфии

- Логотипы

- Визитки

- Афиши

- Плакаты

- Флаер

- визуализация для соц.сетей Инстаграм, фейсбук

- анимация для соц сетей

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Ключевые знания и навыки:

Умение разрабатывать и реализовывать стратегии продвижения в соответствии с задачами и профилем компании;

Умение вести переговоры и деловую переписку;

Знание особенностей офлайн и онлайн-площадок, умение их эффективно использовать;

Организаторские способности, коммуникабельность, способность к анализу и корректировке разработанных планов по продвижению бренда;

Стрессоустойчивость, умение работать в режиме многозадачности.

Безлимитный креатив

Личные качества.

Коммуникативные навыки: умение доносить информацию до аудитории, ставить задачи, контролировать исполнителей.

Организованность, внимание к деталям, доводить начатое до конца.

Креативность, гибкость мышления, чувство корпоративного стиля, самоорганизованность.

Чувство юмора а так же люблю саморазвиваться и получать новые знания, знакомства. Очень быстро обучаюсь.