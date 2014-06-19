Создание и продвижение сайтов с 2007го года.

Создаю и продвигаю сайты. Большой персональный опыт (с 2007го года), а также проверенная команда профессионалов.

Создание сайтов

Работаю с практически любыми платформами и CMS. Основные - ModX, WordPress, Битрикс. В команде есть сильный специалист по 1С, - делаем любые интеграции, исправляем проблемы на стороне учетной системы.

Продвижение сайтов

В портфолио есть успешные кейсы работы по сложным тематиками (интернет-магазины мобильных телефонов, например). Берусь практически за любые тематики и регионы, работаю с максимально широкими семантическими ядрами. Оптимизирую контент и usability.

Составляю семантические ядра для оптимизации сайтов и компаний Яндекс-Директ.

Рад сотрудничеству с адекватными и интересными людьми)