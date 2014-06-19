pavelspb

Павел pavelspb

 
41 годРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Создание и продвижение сайтов с 2007го года.

Создаю и продвигаю сайты. Большой персональный опыт (с 2007го года), а также проверенная команда профессионалов.

Создание сайтов

Работаю с практически любыми платформами и CMS. Основные - ModX, WordPress, Битрикс. В команде есть сильный специалист по 1С, - делаем любые интеграции, исправляем проблемы на стороне учетной системы.

Продвижение сайтов

В портфолио есть успешные кейсы работы по сложным тематиками (интернет-магазины мобильных телефонов, например). Берусь практически за любые тематики и регионы, работаю с максимально широкими семантическими ядрами. Оптимизирую контент и usability.

Составляю семантические ядра для оптимизации сайтов и компаний Яндекс-Директ.

Рад сотрудничеству с адекватными и интересными людьми)

WordPressMODXБитриксСемантическое ядро
Портфолио
Отзывы заказчиков
chertog_
Алексей 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Нужен аудит и стратегия продвижения молодого сайта
Все сделано в срок и в соответствии с ТЗ. Бонусом к этому грамотные консультации. Смело могу рекомендовать к сотрудничеству.
Четкая постановка задачи, своевременная оплата, приятное общение. Рекомендую.
Ответный отзыв
mediabridge
Николай 
53 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Составить семантическое ядро для заданных товаров
Задача была выполнена строго вовремя и в нужном ключе. Павел назадавал множество наводящих вопросов, что зарактеризует его как профессионального человека. В итоге результат был ровно тот, что мы ожидали. Бойтесь тех, кто вопросов не задаёт.
Николай отлично знает, какой должен получится конечный результат, грамотно формирует задачу, точно отвечает на вопросы, всегда на связи. Ну и оплата вовремя и без проблем. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
GSU
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$90
10 баллов
10 лет назад
Аудит и Сео-оптимизация. Опенкарт
Адекватный исполнитель. Все в сроки. Однозначно рекомендую
Полная постановка задачи, всегда на связи, оплата вовремя. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
smmlife_com
Никита 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв(-1)
$60
5 баллов
10 лет назад
Настройка Яндекс Директа - кроватки-машинки
Добрый вечер, Павел. Мы с Вами договорились об оплате в понедельник, но почему то Вы не выходите на связь!
Работа была выполнена, а заказчик пропал. На связь не выходит, денег, разумеется, я тоже не увидел. Чтож, будет урок не работать без предоплаты с заказчиками без репутации.
Ответный отзыв
margal
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Помочь в SEO
Павел очень помог мне в общем деле. Рад сотрудничать с профессионалами такого уровня.
Четкая постановка задачи, быстрая оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
Поисковые системы (SEO)
7 отзывов
от $23
от 1 дня
нет рейтинга
Контекстная реклама
3 отзыва
от $25
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
1 отзыв
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
1С-программирование
нет отзывов
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
нет рейтинга
Базы данных
нет отзывов
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $26
от 1 дня
нет рейтинга
Мобильные приложения
нет отзывов
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
нет рейтинга
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