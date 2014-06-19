Павел pavelspbpavelspb
41 годРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Создание и продвижение сайтов с 2007го года.
Создаю и продвигаю сайты. Большой персональный опыт (с 2007го года), а также проверенная команда профессионалов.
Создание сайтов
Работаю с практически любыми платформами и CMS. Основные - ModX, WordPress, Битрикс. В команде есть сильный специалист по 1С, - делаем любые интеграции, исправляем проблемы на стороне учетной системы.
Продвижение сайтов
В портфолио есть успешные кейсы работы по сложным тематиками (интернет-магазины мобильных телефонов, например). Берусь практически за любые тематики и регионы, работаю с максимально широкими семантическими ядрами. Оптимизирую контент и usability.
Составляю семантические ядра для оптимизации сайтов и компаний Яндекс-Директ.
Рад сотрудничеству с адекватными и интересными людьми)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Магазин одежды190 просмотров
- Сайт для писательницы148 просмотров
- Верстка и реализация на WP128 просмотров
- Сайт с конструктором товара264 просмотра
- Работаю с Директом с февраля 2008го364 просмотра
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
9 лет назад
Все сделано в срок и в соответствии с ТЗ. Бонусом к этому грамотные консультации. Смело могу рекомендовать к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, своевременная оплата, приятное общение. Рекомендую.
$200
10 баллов
9 лет назад
Задача была выполнена строго вовремя и в нужном ключе. Павел назадавал множество наводящих вопросов, что зарактеризует его как профессионального человека. В итоге результат был ровно тот, что мы ожидали. Бойтесь тех, кто вопросов не задаёт.
Ответный отзыв
Николай отлично знает, какой должен получится конечный результат, грамотно формирует задачу, точно отвечает на вопросы, всегда на связи. Ну и оплата вовремя и без проблем. Рекомендую к сотрудничеству.
$90
10 баллов
10 лет назад
Адекватный исполнитель. Все в сроки. Однозначно рекомендую
Ответный отзыв
Полная постановка задачи, всегда на связи, оплата вовремя. Рекомендую к сотрудничеству.
$60
5 баллов
10 лет назад
Добрый вечер, Павел. Мы с Вами договорились об оплате в понедельник, но почему то Вы не выходите на связь!
Ответный отзыв
Работа была выполнена, а заказчик пропал. На связь не выходит, денег, разумеется, я тоже не увидел. Чтож, будет урок не работать без предоплаты с заказчиками без репутации.
$100
10 баллов
10 лет назад
Павел очень помог мне в общем деле. Рад сотрудничать с профессионалами такого уровня.
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, быстрая оплата. Рекомендую.
Поисковые системы (SEO)
7 отзывов
от $23
от 1 дня
нет рейтинга
Контекстная реклама
3 отзыва
от $25
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
1 отзыв
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
1С-программирование
нет отзывов
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
нет рейтинга
Базы данных
нет отзывов
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $26
от 1 дня
нет рейтинга
Мобильные приложения
нет отзывов
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
нет рейтинга