pavelzp

Павел Коротя pavelzp

 
44 годаУкраина/Запорожье
15 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

  • Менеджер паролей пользователей виндовс 7

    $100

    Здравствуйте! Имеем: windows7 и несколько пользователей из них один администратор. Задача: По запросу с другого сервера менять пароль указанному пользователю, отправлять ответ. 1. Должен быть конфиг в котором можно указывать параметры ﻿а) на каком порту слушать ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Консультация по настройке RDP win7

    Сервер с win7 пропатчена для соединения более одного человека по RDP , три пользователя которым разрешено удаленное подключение к рабочему столу.   проблема: Человек подключается под выбранным пользователем к рабочему столу и работает, в это время второй ...

    Системное программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • PHP cкрипт проверки доменов в сервисе Alexa

    $20

    Скрипт на php ( от 5.6 версии ) Дано: Список доменов в txt файле, каждый с новой строки. Параметр (пример параметра -  yandex.ru) Сервис Alexa, проверяем домен на наличие нужного параметра. Алгоритм работы : 1. Берём из списка домен. 2. Запрашиваем у ...

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Загрузчик видео файлов на туб (адалт)

    $100

    Загрузчик видео файлов (адалт) на туб xvideos. Загрузчик должен уметь. Регистрировать аккаунт на xvideos. (Почта для аккаунта уже зарегистрирована) Загружать видео в созданный аккаунт. К загруженному видео нужно указать теги и тайтл. Теги для видео, допускается указать только 20 ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание картинок из видео

    $50

    Доработка функционала новостной ЦМС на выбор, друпал, вордпресс, ДЛЕ не желательно.   Автоматическое создание изображений (30 шт) после загрузки видео.  Ява скрипт ротатор картинок в краткой новости.  Тематика видео: Адалт  Алгоритм поведения скрипта:  В админке при добавлении новости в загрузчике файлов, ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн сайта

    $250

    Дизайн сайта под ДЛЕ движку. Можно ПСД, но лучше готовый шаблон с html разметкой. цена за псд 80вмз, за готовый диз 200. тема сайта - краш тесты авто

    Дизайн сайтаHTML
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Загрузчик файлов

    Программа Десктопная под Вин 8 скачивающая по очереди файлы. Задаю начальный УРЛ https://www.weblancer.net/1291869167_b1500000_1.ts - это первый файл с него начинается отсчет, после скачки файла прога сама генерирует следующий УРЛ www.weblancer.net/1291869167_b1500000_2.ts, после его закачки следующий по ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Простая CMS

    $500

    Нужна простая ЦМС, php+MySQL движок без графики, хтмль верстки. Парсер контента, анализ и обработка ключевых слов, вывод контента макросами в шаблон.

    PHPMySQL
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайт английских статей

    Рерайт английских статей, то есть речь идет о создании нового текста на основе старого, путем пересказа его своими словами. 1 - требуется переделать статью с учетом иного стиля написания; 2 - популяризировать статью, сделав её более доступной ...

    Рерайт текста
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Мод загрузки файлов до 2Гб, для DLE

    $50

    Нужен модуль для загрузки фильмов под движок DLE Функционал страници "Загрузка файлов на сервер" должен остатся без изменений, единственное что должно добавится это отображение хода загрузки фильма. Загрузка файлов на сервер 1 - отображение хода загрузки фильма 2 ...

    DLE
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
AndriyPro
Андрей 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Дизайн сайта мультфильмов
Спасибо за проект, все отлично. Работа принята сразу, предоплата и оплата вообще без проблем. Рекомендую всем!
Отличное исполнение. Заказ выполнил раньше срока. Рекомендую.
Ответный отзыв
olga_pier
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$110
10 баллов
14 лет назад
Рерайт английских статей
Приятно сотрудничать с человеком, который ценит труд по достоинству. Хорошее отношение, отличная оплата. Побольше бы таких заказчиков.
Ольга отлично справилась со всеми заданиями. Очень грамотно выполнила все работы. Буду обращатся в дальнейшем только к Ольге.
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