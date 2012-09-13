Привет, есть фото девушки которое надо сделать в стиле симпсонов.
- Иллюстрации и Рисунки21 заявкаЗакрыт3 года назад
- $100
Здравствуйте! Имеем: windows7 и несколько пользователей из них один администратор. Задача: По запросу с другого сервера менять пароль указанному пользователю, отправлять ответ. 1. Должен быть конфиг в котором можно указывать параметры а) на каком порту слушать ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт4 года назад
Привет. Есть телеграмм чат, в нем около 100 пользователей. Нужно сохранить список пользователей чата в csv файл, каждый с новой строки. сохранять first name last name и username.Прикладное ПО6 заявокЗакрыт5 лет назад
Сервер с win7 пропатчена для соединения более одного человека по RDP , три пользователя которым разрешено удаленное подключение к рабочему столу. проблема: Человек подключается под выбранным пользователем к рабочему столу и работает, в это время второй ...Системное программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $20
Скрипт на php ( от 5.6 версии ) Дано: Список доменов в txt файле, каждый с новой строки. Параметр (пример параметра - yandex.ru) Сервис Alexa, проверяем домен на наличие нужного параметра. Алгоритм работы : 1. Берём из списка домен. 2. Запрашиваем у ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $100
Загрузчик видео файлов (адалт) на туб xvideos. Загрузчик должен уметь. Регистрировать аккаунт на xvideos. (Почта для аккаунта уже зарегистрирована) Загружать видео в созданный аккаунт. К загруженному видео нужно указать теги и тайтл. Теги для видео, допускается указать только 20 ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $100
Нужен парсер адалт тубов. Парсер плагин к CMS DLE За подробным тз обращайтесь личным сообщением. Спасибо.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
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Доработка функционала новостной ЦМС на выбор, друпал, вордпресс, ДЛЕ не желательно. Автоматическое создание изображений (30 шт) после загрузки видео. Ява скрипт ротатор картинок в краткой новости. Тематика видео: Адалт Алгоритм поведения скрипта: В админке при добавлении новости в загрузчике файлов, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $250
Дизайн сайта под ДЛЕ движку. Можно ПСД, но лучше готовый шаблон с html разметкой. цена за псд 80вмз, за готовый диз 200. тема сайта - краш тесты автоДизайн сайтов8 заявокЗакрыт10 лет назад
Программа Десктопная под Вин 8 скачивающая по очереди файлы. Задаю начальный УРЛ https://www.weblancer.net/1291869167_b1500000_1.ts - это первый файл с него начинается отсчет, после скачки файла прога сама генерирует следующий УРЛ www.weblancer.net/1291869167_b1500000_2.ts, после его закачки следующий по ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Нужен дизайн для сайта, тематика мультфильмыДизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $500
Нужна простая ЦМС, php+MySQL движок без графики, хтмль верстки. Парсер контента, анализ и обработка ключевых слов, вывод контента макросами в шаблон.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужен фирменный дизайн сайта. Салон по наращиванию ногтей. Есть примерный вид, нужно привести его в порядок.Дизайн сайтов68 заявокЗакрыт14 лет назад
Рерайт английских статей, то есть речь идет о создании нового текста на основе старого, путем пересказа его своими словами. 1 - требуется переделать статью с учетом иного стиля написания; 2 - популяризировать статью, сделав её более доступной ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Нужен модуль для загрузки фильмов под движок DLE Функционал страници "Загрузка файлов на сервер" должен остатся без изменений, единственное что должно добавится это отображение хода загрузки фильма. Загрузка файлов на сервер 1 - отображение хода загрузки фильма 2 ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт15 лет назад