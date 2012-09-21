Компания "ВИПроджектс" - молодой дружный коллектив профессионалов специализирующийся на разработке браузерных web-приложений.

Компания была создана в 2009 году для реализации венчурных проектов в области разработки web-приложений, коммерческого и некоммерческого ПО.

Команда студии состоит из 50 человек, большинство из которых уже много лет работают в индустрии. На текущий момент процессы

командного взаимодействия в отдельных проектных направлениях отлажены и соответствуют бизнес требованиям менеджмента

компании.

Менеджмент студии имеет многолетний опыт управления проектами и портфелями проектов, с большим количеством сотрудников, в различных сферах деятельности, построения оптимальных бизнес-процессов и их интеграции.

Над браузерным проектом в текущий момент работают 35 разработчиков, это: Программисты server-side, billing-программист,

Unity-программист, Flash-программисты, 2d-дизайнеры,2d-аниматоры, 3D-дизайнеры, web-дизайнеры, гейм-дизайнеры,

левел-дизайнер и QA-инженеры.

В проекте для мобильных платформ задействованы 10 разработчиков: гейм-дизайнер, 3D-дизайнер/аниматор,

2D-дизайнеры, левел-дизайнер, Unity-программист

Мы нацелены на долгосрочные партнерские отношения с клиентом и стремимся к тому, чтобы нашим заказчикам было удобно и выгодно работать с нами!

Мы ведем открытый и предсказуемый бизнес со своими деловыми партнерами, в своей деятельности мы опираемся на людей, их идеи, опыт и знания.

Специализация

«VIProjects» - современная, динамично развивающаяся компания, специализирующаяся на разработке многопользовательских онлайн-игр.