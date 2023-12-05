pavlenko836

Здравствуйте!
Меня зовут Евгения.
Создаю дизайн карточек для маркетплейсов. Работаю в графическом редакторе Adobe Photoshop.
Ниже вы можете ознакомиться с моими работами в портфолио. Со своей стороны гарантирую качественное оформление и сдать заказ в срок.
Срок выполнения от 1 до 3 дней — напрямую зависит от объема работы и качества предоставленных материалов
Нужно для заказа:
Если вдруг:
- У Вас нет текста (описание/преимущества/характеристики);
- У Вас нет фотографий в хорошем качестве
То, я готова взять эти задачи на себя и собрать весь материал за дополнительную плату
Нужно для заказа:
1. Фотографии Вашего товара в хорошем качестве
2. Текст (описание/преимущества/характеристики), который должен быть размещён
3. Примеры (напр. карточку конкурента), которые Вам нравятся или личные предпочтения по дизайну
Услуга включает:
Варианты дизайна: 1
Срок выполнения: 2 дня