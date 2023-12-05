pavlenko836

Дизайн карточек для маркетплейсов

Здравствуйте!

Меня зовут Евгения.

Создаю дизайн карточек для маркетплейсов. Работаю в графическом редакторе Adobe Photoshop.

Ниже вы можете ознакомиться с моими работами в портфолио. Со своей стороны гарантирую качественное оформление и сдать заказ в срок.

Срок выполнения от 1 до 3 дней — напрямую зависит от объема работы и качества предоставленных материалов

Нужно для заказа:

Если вдруг:

- У Вас нет текста (описание/преимущества/характеристики);

- У Вас нет фотографий в хорошем качестве

То, я готова взять эти задачи на себя и собрать весь материал за дополнительную плату

Нужно для заказа:

1. Фотографии Вашего товара в хорошем качестве

2. Текст (описание/преимущества/характеристики), который должен быть размещён

3. Примеры (напр. карточку конкурента), которые Вам нравятся или личные предпочтения по дизайну

Услуга включает:

Варианты дизайна: 1

Срок выполнения: 2 дня