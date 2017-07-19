pavlo_mezov

Нужен сайт для мониторинга онлайн займов Очень понравился функционал этого сайта, Нужно скопировать. Пишите пожалуйста, цену на копию с CMS и без CMS и сроки. так заданий много, ищу исполнителя на будущее.
- Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть действующий интернет магазин (CMS Wordpress) имеющий низкую скорость загрузки. Нужно провести оптимизацию. Оптимизировать скорость загрузки, возможно убрать лишние JS или что еще .Веб-программирование10 заявокЗакрыт6 лет назад
На сайте на open cart нужно: Сделать так, чтобы в карточке товара - изображение товара корректно отображались, то есть сделать хорошую галерею, чтоб изображение отображались прекрасно без потери четкости и качества фото, что не были в ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
На сайте надо: 1. Размерная сетка на странице каждого товара, чтобы там была заметна кнопка (которая хорошо вписывается) "Размерная сетка", после нажатия открывается окно с сеткой. (Без перехода на другую страницу, а именно всплывающие, которое легко закрыть ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад