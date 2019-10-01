Транскрибатор, составитель субтитров и репетитор
Здравствуйте!
Я предоставляю несколько видов услуг:
- Транскрибация. Транскрибирую видео от 2 минут и далее. Имею год опыта работы, аккуратно отношусь к дедлайнам и требованиям ТЗ. При необходимости и согласии человека могу предоставить контакты своего постоянного заказчика для получения отзыва о моей работе (не могу прикрепить примеры, т.к. записи конфиденциальны)
- Репетиторство. Даю удаленно уроки (Skype/любое другой удобный для вас способ видеокоммуникации). Два направления: химия и английский язык.
Химия.Занимаюсь с детьми 7-9 класса. Абитуриентка химфака СПбГУ, преподавать подросткам химию начала с 15 лет - ровесники воспринимали мои объяснения лучше, чем объяснения учителей. Легко нахожу общий язык с детьми, могу в доступной форме подать сложный материал. Мои ученики успешно сдают ОГЭ и внутренние школьные экзамены.
Английский язык. Уровень знания английского - В2, училась в гимназии с углубленным изучением английского языка. Занимаюсь с детьми от 6+ лет, со взрослыми - в том числе. Мои занятия будут актуальны для тех, кто хочет, чтобы их ребенок начал учить английский еще до школы/подтянуть английский по школьной программе. Со взрослыми занятия проводятся как с нулевым уровнем подготовки ученика, так и занятия, направленные на освежение уже имеющихся знаний, например, перед поездкой/командировкой/"просто для себя". Отдельно занимаюсь т.н. "бизнес-английским", актуально для тех, кому английский нужен именно для командировок.
- Составление субтитров и переводы. Субтитры к видео: русский и английский язык. Цена кадров оговаривается индивидуально, в зависимости от вашего бюджета. Переводы текстов производятся с английского на русский и с русского на английский, цена - от 80рублей/1к знаков.
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Транскрибация
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$1/час
от $1от 2 часов
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Уроки и Репетиторство
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$5/час
от $3
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