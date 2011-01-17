pavlovmaxim

Готов качественно взяться за проект за мин. цену ради наработки портфолио.

Готов взяться за проект за минимальную цену ради наработки портфолио и получения отзывов.

Работаю без предоплаты.

Сложность проекта от сайта-визитки до интернет магазина.

При разработке интернет-магазина сайт обеспечивается всем необходимым функционалом

-Каталог с корзиной

-Модуль расчета доставки в соответствие с тарифами ЕМС и Почты России

-Различные варианты вывода товара

-Возможность подключения платежных систем

-Удобная панель управления сайтом

-Необходимая оптимизация сайта для лучшего вывода в поисковых системах(Яндекс, Google, итд)

Естественно это не все, так же возможна реалиция других ваших потребностей.

После сдачи проекта обязуюсь объяснить на практике как работает и функционирует сайт. Никуда не пропаду, при необходимости бесплатно займусь отладкой всплывших в эксплуатации недочетов. При несложности доработок реализую их бесплатно.