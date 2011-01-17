pavlovmaxim

Готов взяться за проект за минимальную цену ради наработки портфолио и получения отзывов.
Работаю без предоплаты.
Сложность проекта от сайта-визитки до интернет магазина.
При разработке интернет-магазина сайт обеспечивается всем необходимым функционалом
-Каталог с корзиной
-Модуль расчета доставки в соответствие с тарифами ЕМС и Почты России
-Различные варианты вывода товара
-Возможность подключения платежных систем
-Удобная панель управления сайтом
-Необходимая оптимизация сайта для лучшего вывода в поисковых системах(Яндекс, Google, итд)
Естественно это не все, так же возможна реалиция других ваших потребностей.
После сдачи проекта обязуюсь объяснить на практике как работает и функционирует сайт. Никуда не пропаду, при необходимости бесплатно займусь отладкой всплывших в эксплуатации недочетов. При несложности доработок реализую их бесплатно.