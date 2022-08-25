pavlushkina1980

Наталья - Wеb-разработчик
Меня зовyт Наталья. Я - Wеb-разработчик современных и эксклюзивных сайтов.
Верстка сайта с применением HTML (в том числе препроцессор Nunjucks), CSS (препроцессоры SCSS, SASS, LESS), JQuery, js; встраивания в верстку плагинов, адаптация сайтов под разные медиа-устройства (кроссбраузерная верстка сайтов);
оптимизации сайтов под поисковые системы (SEO); применения сборщика GULP; работа в GITHUB;
верстка макетов, разработанных в PHOTOSHOP, FIGMA, а также ZEPLIN, Sketch, AvOcode. Используемые редакторы кода – Visual Studio Code, Brackets; работа с хостингом через FileZilla Client.
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