pavlushkina1980

Наталья - Wеb-разработчик

Меня зовyт Наталья. Я - Wеb-разработчик современных и эксклюзивных сайтов.

Верстка сайта с применением HTML (в том числе препроцессор Nunjucks), CSS (препроцессоры SCSS, SASS, LESS), JQuery, js; встраивания в верстку плагинов, адаптация сайтов под разные медиа-устройства (кроссбраузерная верстка сайтов);

оптимизации сайтов под поисковые системы (SEO); применения сборщика GULP; работа в GITHUB;

верстка макетов, разработанных в PHOTOSHOP, FIGMA, а также ZEPLIN, Sketch, AvOcode. Используемые редакторы кода – Visual Studio Code, Brackets; работа с хостингом через FileZilla Client.