Clouds, site creation , network applications

Настройка облаков под нужды заказчиков rightscale, aws , rackspace и пр.

Good english written and spoken

Администрирование операционных систем :FreeBSD,Fedora Core, openSuse, Debian и другие.

Администрирование и использование СУБД : MySQL, firebird, postresql.

Имею опыт прикладного использование СУБД : создание хранимых процедур, триггеров, обзоров и пр объектов.

Огромный опыт настройки активного сетевого оборудования

Использование технологий туннелирования и инкапсуляции: pptp, ppoe,IpSec,EoIP.

Опыт использования и настройки радио оборудования : Радиорелейки, радио мосты .

Виртуализация : xen, jail,qemu,openvz , vmware

Настройка потокового звука и видео

Хостинг и поддержка ПО. Мониторинг хостинга. Поддержка в актуальном состоянии парка серверов.

Настройка и использование LDAP каталога, защита данных и использование acl, репликация каталога, резервирование.

Настройка почтовых систем под разные требования.

Планирование развития руководства и ликвидация узких мест в приложениях, например: настройка DB кластера, замена plain-text поиска индексированным, разделение нагрузки на пул серверов или повышение производительности и мощности машин.

Кластеризация

Дополнительно:

Имею навыки профессиональной разработки: python, php,perl

Есть опыт коллективной разработки сложных систем.

По долгу службы часто приходится обрабатывать «тяжелые» данные, например: автоматически разобрать гигабайтный файл истории звонков по строкам, найти дублирующие данные,отсортировать по времени аккуратно, передать результат через radius accounting в биллинг с '0' количеством ошибок, или анализ конфигурации около 500 коммутаторов в сети.

Использование систем коллективной разработки : subversion ,cvs