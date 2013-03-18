Настройка облаков под нужды заказчиков rightscale, aws , rackspace и пр.
Good english written and spoken
Администрирование операционных систем :FreeBSD,Fedora Core, openSuse, Debian и другие.
Администрирование и использование СУБД : MySQL, firebird, postresql.
Имею опыт прикладного использование СУБД : создание хранимых процедур, триггеров, обзоров и пр объектов.
Огромный опыт настройки активного сетевого оборудования
Использование технологий туннелирования и инкапсуляции: pptp, ppoe,IpSec,EoIP.
Опыт использования и настройки радио оборудования : Радиорелейки, радио мосты .
Виртуализация : xen, jail,qemu,openvz , vmware
Настройка потокового звука и видео
Хостинг и поддержка ПО. Мониторинг хостинга. Поддержка в актуальном состоянии парка серверов.
Настройка и использование LDAP каталога, защита данных и использование acl, репликация каталога, резервирование.
Настройка почтовых систем под разные требования.
Планирование развития руководства и ликвидация узких мест в приложениях, например: настройка DB кластера, замена plain-text поиска индексированным, разделение нагрузки на пул серверов или повышение производительности и мощности машин.
Кластеризация
Дополнительно:
Имею навыки профессиональной разработки: python, php,perl
Есть опыт коллективной разработки сложных систем.
По долгу службы часто приходится обрабатывать «тяжелые» данные, например: автоматически разобрать гигабайтный файл истории звонков по строкам, найти дублирующие данные,отсортировать по времени аккуратно, передать результат через radius accounting в биллинг с '0' количеством ошибок, или анализ конфигурации около 500 коммутаторов в сети.
Использование систем коллективной разработки : subversion ,cvs