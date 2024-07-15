Инженер-конструктор

Ярмошенко Александр Викторович

Инженер-конструктор в области приборостроения и машиностроения

Образование

Высшее техническое, магистр.

В 2016 году окончил - Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт" по специальности технология приборостроения.

Опыт

Имею опыт работы (8 лет) в создании 3D моделирования и подготовкой всей необходимой конструкторской документации (создание чертежей деталей и сборочных единиц со всеми необходимыми спецификациями).

Имею большой опыт работы с оформлением документов, тезисов, статей по всем нормам и правилам.

К поставленным задачам отношусь очень ответственно, так как не люблю некачественно выполненную работу.

Навыки и умения

Работаю в таких программах как:

- пакет программ MS Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, Project)

- программы для создания 3D моделей и чертежей:

- SolidWorks;

- Компас 3D;

- Autocad;

- PTC Creo.

- программа для редактирования изображений Photoshop

Знание зыков:

- Русский, украинский - свободно;

- английский - уровень, достаточный для понимания сути вопроса;