Ярмошенко Александр Викторович
Инженер-конструктор в области приборостроения и машиностроения
Образование
Высшее техническое, магистр.
В 2016 году окончил - Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт" по специальности технология приборостроения.
Опыт
Имею опыт работы (8 лет) в создании 3D моделирования и подготовкой всей необходимой конструкторской документации (создание чертежей деталей и сборочных единиц со всеми необходимыми спецификациями).
Имею большой опыт работы с оформлением документов, тезисов, статей по всем нормам и правилам.
К поставленным задачам отношусь очень ответственно, так как не люблю некачественно выполненную работу.
Навыки и умения
Работаю в таких программах как:
- пакет программ MS Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, Project)
- программы для создания 3D моделей и чертежей:
- SolidWorks;
- Компас 3D;
- Autocad;
- PTC Creo.
- программа для редактирования изображений Photoshop
Знание зыков:
- Русский, украинский - свободно;
- английский - уровень, достаточный для понимания сути вопроса;
Портфолио
- Крыльчатка 3D141 просмотр
- Вал преобразователя116 просмотров
- Колпак 3D113 просмотров
- Заглушка на разъем 3D89 просмотров
- Корпус (листовой металл)102 просмотра
- Крыльчатка134 просмотра
- Вал95 просмотров
- Колпак72 просмотра
- Втулка124 просмотра