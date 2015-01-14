http://stylishwatches.org Joomla 2.5.6 VirtueMart 2.6.6 Требуется "натянуть" готовый дизайн на сайт. (Главная страница, каталог, карточка товара, плюс адаптация под мобильные устройства планшет, телефон). Файлы с дизайном во вложении. На входе будут ...
- $300HTML-верстка7 заявокЗакрыт10 лет назад
http://stylishwatches.org Joomla 2.5.6 VirtueMart 2.6.6 (переходить на новую версию, делать новый сайт или дизайн не планируем) Требуется ре дизайн сайта (плюс возможное исполнение). Обратите внимание РЕ ДИЗАЙН а не новый дизайн. В ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт10 лет назад
Сайт stylishwatches.org, требуется 1. Сделать sitemap.xlm 2. Настроить канонические ссылки. 3. Подключить google analitics 4. Выполнить микроразметку сайта 5. Настроить страницу при ошибке 404 ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
сайт http://stylishwatches.org требуется выполнить проверку юзабилити главной страницы, разделов, карточки товаров и написать рекомендации. (ТЗ) с бюджетом на доработку до 10-15 т.р. с реальными рекомендациями в пределах бюджета и желательно исполнителями. P.S. ...Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
сайт http://stylishwatches.org требуются следующие доработки: 1. Сделать удобочитаемые ссылки, (ЧПУ) когда включаешь встроенные ЧПУ в cms, перестают работать некоторые пункты. 2. Выполнить микроразметку сайта под яндекс.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад