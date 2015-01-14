pcadm

Антон pcadm

 
39 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Необходима верстка, редизайн сайта. ( joomla.)

    $300

    http://stylishwatches.org Joomla 2.5.6 VirtueMart 2.6.6 Требуется "натянуть" готовый дизайн на сайт. (Главная страница, каталог, карточка товара, плюс адаптация под мобильные устройства планшет, телефон). Файлы с дизайном во вложении. На входе будут ...

    Joomla
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется ре дизайн сайта

    http://stylishwatches.org Joomla 2.5.6 VirtueMart 2.6.6 (переходить на новую версию, делать новый сайт или дизайн не планируем) Требуется ре дизайн сайта (плюс возможное исполнение). Обратите внимание РЕ ДИЗАЙН а не новый дизайн. В ...

    Joomla
    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Проверить юзабилити, написать ТЗ

    сайт http://stylishwatches.org требуется выполнить проверку юзабилити главной страницы, разделов, карточки товаров и написать рекомендации. (ТЗ) с бюджетом на доработку до 10-15 т.р. с реальными рекомендациями в пределах бюджета и желательно исполнителями. P.S. ...

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработка интернет магазина на joomla

    сайт http://stylishwatches.org требуются следующие доработки: 1. Сделать удобочитаемые ссылки, (ЧПУ) когда включаешь встроенные ЧПУ в cms, перестают работать некоторые пункты. 2. Выполнить микроразметку сайта под яндекс.

    Joomla
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

Alex_Koval
Алекс 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Проверить юзабилити, написать ТЗ
Рекомендую Антона как отличного заказчика и приятного в общении человека.
Результатом доволен
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