сайт http://stylishwatches.org требуется выполнить проверку юзабилити главной страницы, разделов, карточки товаров и написать рекомендации. (ТЗ) с бюджетом на доработку до 10-15 т.р. с реальными рекомендациями в пределах бюджета и желательно исполнителями. P.S. ...