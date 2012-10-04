Системное администрирование,построение сетей
Прокладка и обслуживание сетей различной топологии ;
• разработка и внедрение сетевых решений для повышения производительности сети с минимальными капиталовложениями;
• закупка новых ПК по более низким ценам и с выгодными условиями гарантии;
• Настройка ОС Win 2000-XP,Server2000-2003,DHCP,DNS
• Раздача Интернета по локальным сетям и технологии ADSL, WI-FI;
• Подсчёт Интернет трафика по различным тарифным планам;
• Удалённое администрирование, как серверных ОС так и клиентских ПК;
• Знание: протоколов UDP‚ TCP/IP; Antivirus/Firewalls;
• знание офисных пакетов Microsoft Office 97/2000/XP/2003‚ Internet (Mozilla‚ Internet Explorer‚ Opera‚ ICQ)
• Создание и поддерживание Ftp,Mail-service.
• Настройка Мини-Атс.
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