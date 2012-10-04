Системное администрирование,построение сетей

Прокладка и обслуживание сетей различной топологии ;

• разработка и внедрение сетевых решений для повышения производительности сети с минимальными капиталовложениями;

• закупка новых ПК по более низким ценам и с выгодными условиями гарантии;

• Настройка ОС Win 2000-XP,Server2000-2003,DHCP,DNS

• Раздача Интернета по локальным сетям и технологии ADSL, WI-FI;

• Подсчёт Интернет трафика по различным тарифным планам;

• Удалённое администрирование, как серверных ОС так и клиентских ПК;

• Знание: протоколов UDP‚ TCP/IP; Antivirus/Firewalls;

• знание офисных пакетов Microsoft Office 97/2000/XP/2003‚ Internet (Mozilla‚ Internet Explorer‚ Opera‚ ICQ)

• Создание и поддерживание Ftp,Mail-service.

• Настройка Мини-Атс.