Программирую сайты на Kohana framework. Опыт работы более 7 лет.
Web-разработкой занимаюсь более 7 лет. Считаю, что для клиента важен индивидуальный подход при создании системы управления сайтом. Поэтому примерно год назад я отказался от коробочных CMS и успешно внедряю индивидуальную разработку на Kohana framework.
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