Программирую сайты на Kohana framework. Опыт работы более 7 лет.

Web-разработкой занимаюсь более 7 лет. Считаю, что для клиента важен индивидуальный подход при создании системы управления сайтом. Поэтому примерно год назад я отказался от коробочных CMS и успешно внедряю индивидуальную разработку на Kohana framework.