фрилансер
Удобная понятная верстка, адаптивная вёрстка сайта, кроссбраузерность сайта, правки.
Расскажу-ка я о себе.
- HTML5, CSS3;
- Bootstrap 4;
- JavaScript, jQuery;
- Gulp, LESS и тд.
Я по профессии инженер авиационного радио и электро оборудования.Работаю по профессии уже 7 лет.Занимался электроникой и далее перешёл на контроллеры, потом программирование и естественно забрёл на веб программирование.Все закрутилось, завертелось и меня, в общем, зацепило, понравилось!Какое то время сам изучал, потом решился пойти на курсы front-end
( proweb.uz
) .Долгое время практиковался и решил перейти на freelance.и вот я тут.