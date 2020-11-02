pcholkin

Зет Шейх pcholkin

 
35 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
фрилансер

Удобная понятная верстка,  адаптивная вёрстка сайта,  кроссбраузерность сайта, правки.

 

  • HTML5, CSS3;
  • Bootstrap 4;
  • JavaScript, jQuery;
  • Gulp, LESS и тд.

 Расскажу-ка я о себе.Я по профессии инженер авиационного радио и электро оборудования.Работаю по профессии уже 7 лет.Занимался электроникой и далее перешёл на контроллеры, потом программирование и естественно забрёл на веб программирование.Все закрутилось, завертелось и меня, в общем, зацепило, понравилось!Какое то время сам изучал, потом решился пойти на курсы front-end ( proweb.uz ) .Долгое время практиковался и решил перейти на freelance.и вот я тут.