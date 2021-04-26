pchristinai

Имею два высших образования "Государственное и муниципальное управление", а также "Создание и ведение среднего и малого бизнеса".

Профессионально и быстро пишу тексты, рефераты, курсовые, дипломные работы, научные статьи. Быстро и качественно редактирую готовые работы (повышаю оригинальность, правлю ссылки, оформляю по ГОСТу). Презентации, тесты, схемы. Копирайтинг, рерайтинг, постинг. Бизнес проекты.

Автор множественных социальных проектов.

Имею художественное образование, также огромный опыт в работе с программой photoshop.