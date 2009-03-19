Медиа-агентство Pro Consult Market

Медиа-агентство Pro Consult Market существует в России с 2005 года.

Основные направления деятельности:

- брендинг, разработка логотипа, фирменного стиля;

- полиграфический дизайн (верстка журналов, брошюр, дизайн упаковки, иллюстрации и т.п.);

- наружная реклама;

- дизайн сайтов (веб-программирование, верстка, тестирование и администрирование сайтов);

- копирайтинг, статьи и пресс-релизы, художественные переводы, слоганы);

а также 2D и 3D анимация, флеш-мультфильмы, написание музыки, аудио- и видеомонтаж).

Портфолио можно посмотреть здесь - www.pcm-group.ru, www.free-lancers.net/users/pcm-group, www.free-lance.ru/users/pcm, www.weblancer.net/users/pcm-group/portfolio.