Медиа-агентство Pro Consult Market
Медиа-агентство Pro Consult Market существует в России с 2005 года.
Основные направления деятельности:
- брендинг, разработка логотипа, фирменного стиля;
- полиграфический дизайн (верстка журналов, брошюр, дизайн упаковки, иллюстрации и т.п.);
- наружная реклама;
- дизайн сайтов (веб-программирование, верстка, тестирование и администрирование сайтов);
- копирайтинг, статьи и пресс-релизы, художественные переводы, слоганы);
а также 2D и 3D анимация, флеш-мультфильмы, написание музыки, аудио- и видеомонтаж).
Портфолио можно посмотреть здесь - www.pcm-group.ru, www.free-lancers.net/users/pcm-group, www.free-lance.ru/users/pcm, www.weblancer.net/users/pcm-group/portfolio.
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