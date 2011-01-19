Опыт программирования 5 лет на PHP + MySQL

Резюме

1.На какую вакансию претендуете: Программист PHP+MySQL, ОПП

2.Ф.И.О.: Поддубный Андрей Юрьевич

3.Дата рождения: 20.10.1983

4.Адрес, телефон: ул. Вологодская 23а кв. 15 тел. 80634750437

5.E-mail: [email protected]

6.Семейное положение: холост

7.Образование: закончил в 2006 г. Харьковский национальный Университет Радиоэлектроники и получил полное высшее образование, ф-т Прикладной математики и менеджмента, специальность Информатика, инженер в сфере компьютерных технологий.

8.Опыт и характер работы: опыт работы с РНР+MySQL с 2004 г. непрерывно, Созданные Веб-проекты в частной фирме “InGwest”.

http://www.ingwest.org

Проект создан с нуля, сделал полностью функциональность сайта, дизайн был разработан дизайнером нашей группы.

В проектах использовались технологии:

PHP/MySQL

http://www.artel.kharkov.ua - Харьковский магазин цифровой техники: мобильные телефоны, компьютерная техника и т.д.

Проект создан с нуля, сделал полностью функциональность сайта, дизайн был разработан дизайнером нашей группы, дополнительно на сайте была создана панель управления сайтом для администратора, где можно добавлять, редактрировать и удалять товары, тексторую информацию, страницы в меню, директории для товаров.

В проектах использовались технологии:

PHP/MySQL

http://www.oknagrad.com - Сайт компании ООО «Окна Град» по продаже металлопластиковых окон.

Проект создан с нуля, сделал полностью функциональность сайта, дизайн был разработан дизайнером нашей группы. Реализован online заказ окон с индивидуальной конфигурацией и с подсчетом стоимости заказа на Javascript.

В проектах использовались технологии:

PHP/MySQL/Javascript

http://www.ukr.su - Всеукраинский бизнес-портал.

Проект создан с нуля, сделал полностью функциональность сайта, дизайн был разработан дизайнером нашей группы. Создан каталог предприятий с удобной навигацией и фильтрацией, с возможностью регистрирования нового предприятия. Создана система создания шаблонных сайтов и система обновления и отображения новостей.

В проектах использовались технологии:

PHP/MySQL/Javascript

http://www.911balsam.com,

Проект создан с нуля, сделал полностью функциональность сайта, дизайн был разработан дизайнером нашей группы. В панели управления для администратора создана возможность управлять контентом сайта. Заложена мультиязычность.

В проектах использовались технологии:

PHP/MySQL

И многие дрегие.

Проекты сделанные в частной фирме QArea CDD.

http://attendz.com/

Проект создан с нуля на движке Zend framework.

В проектах использовались технологии:

PHP/MySQL/smarty/jquery/ajax

Role: Developer.

Developers involved: 2

http://gmg360.com/ - сайт на основе CMS Sugar CRM. Занимался настройкой сайтов под индивидуальные требования клиентов.

В проектах использовались технологии:

PHP/MySQL/Javascript

Role: Developer.

Developers involved: 2

http://angin.ukr.su – сайт на основе Drupal CMS.

И другие.

9.Профессиональные навыки:

Владею языками программирования РНР 5 на высоком уровне, С++, Pascal. Pаботаю в средах Borland C++ Builder, Visual C++, Delphi, Flash, Flex, Dreamweaver, PhotoShop. Работаю с базами данных в MySQL 5, MS Access, Oracal, MS SQL Server. Владею HTML, DHTML, JavaScript, Ajax, CSS. В имею опыт работы со Smarty, jquery, prototype, script.aculo.us, Zend framework, Kohana framework, phptal, Sugar CRM, Drupal. Изучал Assembler. Программировал с использованием WinIP. Превосходно владею математикой и разрабатываю алгоритмы (бакалавр математики).

10.Хобби: Путешествия, прыжки с парашютом, спорт.