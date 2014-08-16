pe163

Елена Позднякова pe163

 
51 годРоссия/Кемерово
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Позднякова Елена Васильевна

Мои статьи - уникальность вашего ресурса

Цель: должность копирайтера

Личные данные:

Россия, Кемерово

тел: +79516071107,

вк :http://vk.com/pe163

скайп: babochka365

е-мэйл: [email protected]

Опыт работы:

10.2011-04.2013 ИП Позднякова Е.В, розничная торговля, руководитель

07.2008-08.2009 ИП Агафонова Л.В., розничная торговля, продавец

12.2006-04.2008 ОАО “Азот”, химическое предприятие, аппаратчик

10.1994-12.2006 Ремонтно- эксплутационный участок, дворник

Образование: среднее

Дополнительное образование:

02. 2014 Конференция “Твоя новая профессия”, Твой Старт

04. 2014 Живой тренинг “Ускоренный переход в свободный

стиль жизни”, Артём Мельник

05. 2014 Тренинг “Манимейкер 1.0.”, Евгений Ванин

05. 2014 Курс “Создание группы в Одноклассниках”,

Владимир Потапов

06.2014 Курс Академии удалённой работы, Ольга Будаева

Мои навыки:

Умение работать с клиентами,

работа с заказчиком,

управление коллективом,

работа с фрилансерами,

написание текстов,

сайтостроение,

администрирование групп в социальных сетях

Работаю профессионально с такими программами:

Word

Exel

FsCapture

Word Press

wPPage

Camtasia Studio

Power Paint

Яндекс Диск

Гугл Документ

Личные качества:

В работе нацелена на получение высоких результатов.

Коммуникабельна, активна, контактна, легко обучаема, ответственна, дисциплинирована, стрессоустойчива.

Поставленные цели выполняю чётко, качественно и в срок.

Готова приступить к работе ПРЯМО СЕЙЧАС!