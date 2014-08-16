Позднякова Елена Васильевна
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Цель: должность копирайтера
Личные данные:
Россия, Кемерово
тел: +79516071107,
скайп: babochka365
е-мэйл: [email protected]
Опыт работы:
10.2011-04.2013 ИП Позднякова Е.В, розничная торговля, руководитель
07.2008-08.2009 ИП Агафонова Л.В., розничная торговля, продавец
12.2006-04.2008 ОАО “Азот”, химическое предприятие, аппаратчик
10.1994-12.2006 Ремонтно- эксплутационный участок, дворник
Образование: среднее
Дополнительное образование:
02. 2014 Конференция “Твоя новая профессия”, Твой Старт
04. 2014 Живой тренинг “Ускоренный переход в свободный
стиль жизни”, Артём Мельник
05. 2014 Тренинг “Манимейкер 1.0.”, Евгений Ванин
05. 2014 Курс “Создание группы в Одноклассниках”,
Владимир Потапов
06.2014 Курс Академии удалённой работы, Ольга Будаева
Мои навыки:
Умение работать с клиентами,
работа с заказчиком,
управление коллективом,
работа с фрилансерами,
написание текстов,
сайтостроение,
администрирование групп в социальных сетях
Работаю профессионально с такими программами:
Word
Exel
FsCapture
Word Press
wPPage
Camtasia Studio
Power Paint
Яндекс Диск
Гугл Документ
Личные качества:
В работе нацелена на получение высоких результатов.
Коммуникабельна, активна, контактна, легко обучаема, ответственна, дисциплинирована, стрессоустойчива.
Поставленные цели выполняю чётко, качественно и в срок.
Готова приступить к работе ПРЯМО СЕЙЧАС!