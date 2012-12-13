peRevod4ick

переводчик, рерайтер

АНКЕТА-РЕЗЮМЕ

Ф.И.О.:

Леванова Ольга Владимировна

Желаемая должность:

переводчик

Контактный телефон и время связи:

8(909)910-68-26 с 10.00 до 18.00

Дата и место рождения:

г. Москва, 27/10/1988

Прописка:

г. Москва, Чечерский проезд, дом 88, квартира 285

Адрес проживания:

г. Москва, Гурьевский проезд, дом 19, корпус 3, квартира 684

Семейное положение:

не замужем

Дети, возраст:

нет

Базовое образование (институт, техникум, училище и т.п.):

Год поступления и окончания Полное название учебного заведения Форма обучения Специальность Квалификация по диплому

2006-2011 Московский государственный открытый университет

им. В.С. Черномырдина очная перевод и переводоведение переводчик

• Дополнительное образование (курсы, стажировки):

Название Год окончания Длительность обучения

Курсы по подготовке к сдаче кембриджского экзамена CAE (Certificate in Advanced English) 2013 6 месяцев

Обучающие курсы по работе с программой CBOSSmis (автоматизированной системой управления предприятием) 2011 2 недели

• Последнее место работы:

Прием

Увольнение Полное наименование и место расположения организации, Наименование должности Направление деятельности

11.2011/02.2013 ИФ Инглиш Фест СНГ, Москва, Бутово преподаватель английского языка образование

11.2012/наст.время ИФ Инглиш Фест СНГ, Москва, Маяковская преподаватель английского языка образование

Функциональные обязанности Преподавание английского языка разным возрастным группам;

подготовка и ведение проектных работ со студентами;

тестирование студентов на определение уровня владения

английским языком;

проведение тематических занятий со студентами (life club);

формирование отчета о проведенной работе со студентами

Приобретенные навыки, знания, умения Умение общаться с людьми разных возрастных категорий, проведение различных мероприятий, умение правильно донести необходимую информацию

Профессиональные достижения 13.12.2012 успешно сдала кембриджский экзамен по двум модулям Teaching Knowledge Test.

Среднемесячный заработок, льготы, премии 35 тыс. руб., бонусы по итогам работы дважды в год

Причины смены работы Отсутствие дальнейшего профессионального развития

• Рекомендатели (ими могут быть Ваши руководители, коллеги, сослуживцы):

Ф.И.О. Место работы, должность Телефон

Сара Томпсон ИФ Инглиш Фест СНГ

на Маяковской, административный директор 8(495)937-38-83

• Другие места работы:

Прием

Увольнение Полное наименование и место расположения организации, Наименование должности Направление деятельности

06.2011/09.2011 Сибосс, Москва Секретарь-референт Административная работа,

секретариат, АХО

Функциональные обязанности Визирование документов, ведение архива, контроль прохождения счетов, работа с внешней корреспонденцией, прием входящих звонков, ведение деловой переписки.

Приобретенные навыки, знания, умения Работа с мини АТС и оргтехникой, конвертирование документов через Adobe FineReader, умение работать с большими объемами информации.

Среднемесячный заработок, льготы, премии 25 тыс. руб.

Причины смены работы Отсутствие обязанностей, связанных со специальностью.

Личные качества:

умение находить общий язык,

активность,

грамотность,

аккуратность,

целеустремленность,

ответственность,

мобильность,

высокая обучаемость,

без вредных привычек.

Водительские права / категория:

–

Наличие загранпаспорта:

имеется

Привлекались ли Вы когда-нибудь к уголовной ответственности:

не привлекалась

Как часто Вы могли бы ездить в командировки:

– иногда

Профессиональные навыки / Владение оргтехникой :

– Факс; – Сканер; – Копир; – АТС; – Е-mail; – Internet

Опыт работы с компьютерными программами:

Microsoft Office (Word, Excel. PowerPoint, Outlook);

Adobe FineReader

CBOSSmis (автоматизированная система управления предприятием);

высокая скорость печати

Знание иностранных языков:

свободное владение английским языком,

базовое знание немецкого языка