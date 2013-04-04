Образование: высшее. Специальность: астрономия.
Технические знания:
* использование
** Linux - ежедневное использование, опыт администрирования простых компьютерных сетей и серверов;
** Git;
** JIRA;
* разработка
** Perl 5, объем знаний примерно соответствует Intermediate Perl (Шварц, Брайан, Феникс) и Spidering Hacks (Хеменвей, Калишейн);
** Python (2.*/3.*), базовые знания, постоянно повышаю квалификацию;
** MySQL, базовые знания;
** html/css, создание простых страниц, работа с готовыми шаблонами;
** C++, изучен в объеме академического курса, могу читать код и вносить небольшие изменения;
* технологии
** MapReduce
Опыт работы (только Perl):
* Разработка скрипта web-proxy в startup-проекте (0.5 года).
* Создание скриптов для статистической обработки журналов поискового сервиса для компании Яндекс (0.5 года, пока компания не решила свернуть внешние проекты).
Технический английский. Чтение документации. Письменное общение. Устно со словарем и некоторыми трудностями :)