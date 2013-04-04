Программист Perl/Python

Образование: высшее. Специальность: астрономия.

Технические знания:

* использование

** Linux - ежедневное использование, опыт администрирования простых компьютерных сетей и серверов;

** Git;

** JIRA;

* разработка

** Perl 5, объем знаний примерно соответствует Intermediate Perl (Шварц, Брайан, Феникс) и Spidering Hacks (Хеменвей, Калишейн);

** Python (2.*/3.*), базовые знания, постоянно повышаю квалификацию;

** MySQL, базовые знания;

** html/css, создание простых страниц, работа с готовыми шаблонами;

** C++, изучен в объеме академического курса, могу читать код и вносить небольшие изменения;

* технологии

** MapReduce

Опыт работы (только Perl):

* Разработка скрипта web-proxy в startup-проекте (0.5 года).

* Создание скриптов для статистической обработки журналов поискового сервиса для компании Яндекс (0.5 года, пока компания не решила свернуть внешние проекты).

Технический английский. Чтение документации. Письменное общение. Устно со словарем и некоторыми трудностями :)