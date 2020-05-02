pech3nka25

Перевод текста
ЕСЛИ ВАМ НЕТ 18 И У ВАС НЕТ ЗНАНИЙ АНГЛИЙСКОГО, ЛИСТАЙТЕ ДАЛЬШЕ!
Доброго времени суток. В связи с последними событиями мирового масштаба (COVID-19) огромное количество людей вынуждено искать дополнительные варианты заработка, чтобы избежать серьёзных финансовых проблем и не попасть в долговые ямы. Поэтому предлогаю Вам работу, не требующую вложений и каких-то специальных навыков. По оплате 200$. Срок выполнения 2 недели.
Требуется ответственный человек с опытом работы с переводами.
ВСЁ, ЧТО НУЖНО:
1. ПК или телефон;
2. Word;
3. Свободное время;
4. Знание английского языка не ниже среднего (Intermediate)
По всем возникшим вопросам писать в Telegram: @nastyalarina
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