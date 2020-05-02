pech3nka25

Анастасия pech3nka25

 
34 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Перевод текста

 ЕСЛИ ВАМ НЕТ 18 И У ВАС НЕТ ЗНАНИЙ АНГЛИЙСКОГО, ЛИСТАЙТЕ ДАЛЬШЕ!

 Доброго времени суток. В связи с последними событиями мирового масштаба (COVID-19) огромное количество людей вынуждено искать дополнительные варианты заработка, чтобы избежать серьёзных финансовых проблем и не попасть в долговые ямы. Поэтому предлогаю Вам работу, не требующую вложений и каких-то специальных навыков. По оплате 200$. Срок выполнения 2 недели.

 Требуется ответственный человек с опытом работы с переводами.

ВСЁ, ЧТО НУЖНО:

1. ПК или телефон;

2. Word;

3. Свободное время;

4. Знание английского языка не ниже среднего (Intermediate)

По всем возникшим вопросам писать в Telegram: @nastyalarina