Работа с текстом

Добрый день! Я новичок в копирайтинге. Если Вы еще не закрыли мой профиль и продолжаете читать, объясню, почему всё же стоит выбрать меня исполнителем:

1. Опыт работы с текстами. На прежней работе (государственная служба) мне приходилось много работать с текстами: вести деловую переписку с организациями, составлять запросы, проекты писем и даже целые методики для работы отделов. Поэтому за годы такой практики уже успел набить руку в различной работе с текстами, в чём Вы убедитесь.

2. Грамотность. Я гарантирую тщательную проверку каждого написанного предложения и отсутствие каких-либо ошибок. Вы получите текст, к которому даже самый строгий корректор не сможет придраться. Ведь я не могу постыдить свою маму - учителя русского языка и литературы.

3. Цены. Поскольку я новый человек на "текстовом" рынке, то и расценки будут демократичными.

4. Оперативно и в срок. Как-то раз я увидел дедлайн и сильно испугался. С тех пор мы избегаем встречи друг с другом. У меня никогда не будет задержки по срокам, даже если мой организм прикажет заболеть.

Надеюсь, я убедил Вас сотрудничать со мной. Вы не пожалеете!