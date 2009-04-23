pehtereva_masha

Специальность: переводчик английского языка
Резюме: Хорошее знание устного и письменного английского. Уверенна в себе, ответственная, пунктуальная, креативная, инициативная. Быстро учусь и использую полученные знания.
Образование:
сентябрь, 1998- Национальный университет «Острожская академия», г. Острог
июнь, 2003 Факультет романо-германской филологии
Специальность: английский язык и литература
Квалификация: специалист
Опыт работы:
август, 2003- ЗАО «КАФА», г. Феодосия, секретарь-переводчик
апрель, 2006 - «Си Эн Жи Эс Инжениринг», г. Симферополь
декабрь 2007 внештатный переводчик
январь, 2008 сотрудничество с рядом агенств переводов в качестве внештатного переводчика
Знание языков: украинский – свободно
русский – родной
английский – свободно
немецкий – со словарём
Дополнительная активный пользователь ПК, наличие дома компьютера,
информация подключенного к Интернет