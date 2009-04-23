pehtereva_masha

Специальность: переводчик английского языка

Резюме: Хорошее знание устного и письменного английского. Уверенна в себе, ответственная, пунктуальная, креативная, инициативная. Быстро учусь и использую полученные знания.

Образование:

сентябрь, 1998- Национальный университет «Острожская академия», г. Острог

июнь, 2003 Факультет романо-германской филологии

Специальность: английский язык и литература

Квалификация: специалист

Опыт работы:

август, 2003- ЗАО «КАФА», г. Феодосия, секретарь-переводчик

апрель, 2006 - «Си Эн Жи Эс Инжениринг», г. Симферополь

декабрь 2007 внештатный переводчик

январь, 2008 сотрудничество с рядом агенств переводов в качестве внештатного переводчика

Знание языков: украинский – свободно

русский – родной

английский – свободно

немецкий – со словарём

Дополнительная активный пользователь ПК, наличие дома компьютера,

информация подключенного к Интернет