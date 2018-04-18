peninidawa0809

Привет, меня зовут Даша, и я — Друзь в сфере журналистики, pr и связей с общественностью. Почему? Читай об этом в моей факто-биографии.

№ 1. Первый полноценный текст я написала в 8 лет. Это был детектив о пропавшей волшебнице. С тех пор с бумагой и ручкой я не расстаюсь никогда. № 2: В школе вела активную общественную деятельность, участвовала в спектаклях (в постановке по произведению “Собор Парижской Богоматери” играла Горбуна), спортивных соревнованиях (была капитаном команды по волейболу), но особенно меня занимали стенгазеты. Я побывала в шкурах специального корреспондента, редактора, выпускала авторские материалы и придумывала разноплановые сюжеты.№ 3. Поняла, что в моей писанине что-то есть, когда сделала за одноклассницу сочинение для конкурса, и она заняла первое место. № 4. После 11-ого класса я поступила в Университет печати, но на третьем курсе отчислилась, чтобы перевестись в ГИТР им. Литовчина. По итогу ничего не получилось (несмотря на три попытки). Тогда я восстановилась в Университете Печати, но через два месяца снова написала заявление об отчислении, потому что не смогла доказать свою правоту заместителю ректора. Через несколько лет после поступила в институт журналистики и медиакоммуникаций в Педагогический университет, который успешно окончила. Таким образом, я получала высшее образование около 9-ти лет. № 5. В процессе профессионального становления я поработала: секретарем–помощником редактора, колумнистом, организатором пресс-мероприятий, сценаристом, аналитиком, корреспондентом, pr-менеджером и gr-специалистом. Несколько лет назад решила прекратить свое развитие как журналист и ушла в pr-пространство. № 6: А еще я работала комплектовщиком, продавцом-консультантом, билетером в кассе, репетитором по русскому и литературе, преподавателем английского для дошкольников, менеджером колл-центра в компании “Гербалайф”, снегурочкой в ТЦ на окраине Москвы и свахой в брачном агентстве. № 7: профессиональные достижения

освоила технику написания более 80 форматов текста;

поняла, как работать в жанре “мокьюментари”;

получила индивидуальное достижение за дипломную работу, которую написала за 8 дней;

написала паспорт проекта-инициативы для коммерческой компании;

создала статью для женского журнала, которая в течение нескольких месяцев “висела” на главной странице сайта;

освоила спичрайтинг.

приняла участие в стендап-шоу;

научилась обрабатывать видео и фотографировать;

отточила навык работы с тату машинкой;

перестала бояться экспериментировать со своим имиджем, изменившись до неузнаваемости трижды;

несколько раз притворялась ясновидящей в брачном агентстве;

поборола свои страхи и, несмотря на отсутствие поддержки, родила сына;

похудела на 50 кг;

уехала в другую страну и там открыла свое дело;

жила в Крыму (в самых разных его концах), Киеве, Болгарии (Албена), Чехии, Словакии и Белоруссии;

уехала на ПМЖ, приняв решение об отъезде за один день;

смотрела все сезоны таких реалити-шоу, как “Беременна в 16”, “Дорогая мы убиваем наших детей”, “Каникулы в Мексике” и, в течение года ежедневно, легендарный “Дом-2”;

№ 8: еще факты:№ 9: я люблю: читать книги и писать рецензии к ним, жить так, чтобы каждый день узнавать что-то новое, писать сценарии, делиться своими мыслями с бумагой, помогать людям и общаться с творческими людьми;№ 10: я не люблю: лицемерие, корпоративную этику, построенную на лжи, работодателей, не чистых на руку, матерей, которые самоутверждаются за счет своих детей, теорию без практики, кофе без сахара, пропаганду ложных ценностей, религиозных фанатиков, политических активистов, дедовщину и непрофессионалов. № 11. Любимая литература: Ф. Фицджеральд “Ночь нежна”; Д. Джойс “Улисс” “Дублинцы”; Франц Кафка “Процесс”, “Превращение”; Г. Гессе “Степной волк”; Э. Войнич “Овод”; У. Голдинг “Повелитель мух”, “Воришка Мартин”. № 12. Любимые фильмы: “Дневник Бриджит Джонс”, “Не видать нам Париж как своих ушей”, “Любовь и смерть”, “Забавные игры”, “Дискосвиньи”, “Клубная мания”, “Освободите Джимми”, “Больше Бена”, “Гудбай, Ленин!”, “Лиля навсегда”. № 13. Любимые сериалы: “Игра престолов”, “Отбросы”, “Молокососы”, “Мир Дикого Запада”, “Как я встретил вашу маму”. № 14. Любимые исполнители: Foals, Nirvana, RHCP, The Cane, Fatboy Slim, Beastie Boys, Onyx, Iggy Pop, Blink 182, Beck, Joy Division, Андрей Лысиков, Найк Борзов, Майк Науменко, АукцЫон, Ноль, Звуки Му.