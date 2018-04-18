peninidawa0809

№ 1. Первый полноценный текст я написала в 8 лет. Это был детектив о пропавшей волшебнице. С тех пор с бумагой и ручкой я не расстаюсь никогда. № 2: В школе вела активную общественную деятельность, участвовала в спектаклях (в постановке по произведению “Собор Парижской Богоматери” играла Горбуна), спортивных соревнованиях (была капитаном команды по волейболу), но особенно меня занимали стенгазеты. Я побывала в шкурах специального корреспондента, редактора, выпускала авторские материалы и придумывала разноплановые сюжеты.№ 3. Поняла, что в моей писанине что-то есть, когда сделала за одноклассницу сочинение для конкурса, и она заняла первое место. № 4. После 11-ого класса я поступила в Университет печати, но на третьем курсе отчислилась, чтобы перевестись в ГИТР им. Литовчина. По итогу ничего не получилось (несмотря на три попытки). Тогда я восстановилась в Университете Печати, но через два месяца снова написала заявление об отчислении, потому что не смогла доказать свою правоту заместителю ректора. Через несколько лет после поступила в институт журналистики и медиакоммуникаций в Педагогический университет, который успешно окончила. Таким образом, я получала высшее образование около 9-ти лет. № 5. В процессе профессионального становления я поработала: секретарем–помощником редактора, колумнистом, организатором пресс-мероприятий, сценаристом, аналитиком, корреспондентом, pr-менеджером и gr-специалистом. Несколько лет назад решила прекратить свое развитие как журналист и ушла в pr-пространство. № 6: А еще я работала комплектовщиком, продавцом-консультантом, билетером в кассе, репетитором по русскому и литературе, преподавателем английского для дошкольников, менеджером колл-центра в компании “Гербалайф”, снегурочкой в ТЦ на окраине Москвы и свахой в брачном агентстве. № 7: профессиональные достижения
- освоила технику написания более 80 форматов текста;
- поняла, как работать в жанре “мокьюментари”;
- получила индивидуальное достижение за дипломную работу, которую написала за 8 дней;
- написала паспорт проекта-инициативы для коммерческой компании;
- создала статью для женского журнала, которая в течение нескольких месяцев “висела” на главной странице сайта;
- освоила спичрайтинг.
- приняла участие в стендап-шоу;
- научилась обрабатывать видео и фотографировать;
- отточила навык работы с тату машинкой;
- перестала бояться экспериментировать со своим имиджем, изменившись до неузнаваемости трижды;
- несколько раз притворялась ясновидящей в брачном агентстве;
- поборола свои страхи и, несмотря на отсутствие поддержки, родила сына;
- похудела на 50 кг;
- уехала в другую страну и там открыла свое дело;
- жила в Крыму (в самых разных его концах), Киеве, Болгарии (Албена), Чехии, Словакии и Белоруссии;
- уехала на ПМЖ, приняв решение об отъезде за один день;
- смотрела все сезоны таких реалити-шоу, как “Беременна в 16”, “Дорогая мы убиваем наших детей”, “Каникулы в Мексике” и, в течение года ежедневно, легендарный “Дом-2”;