people_of_art

HR - Качественный подбор персонала (Опыт работы: 4 года)
1. Поиск, набор персонала:
- Массовый рекрутинг;
- Graduate recruitment;
- Executive search;
- HeadHunting;
- Персонал на аутсорсинг;
2. Обучение, адаптация персонала;
3. Составление мотивационных программ;
4. Подготовка обучающих материалов;
5. Карты деятельности, коммуникационные карты и не только;
6. Составление презентаций для сотрудников;
7. Проведение воркшопов;
8. Проведение собеседований:
- По телефону;
- Личный контакт;
- По Skype;
9. Мониторинг рынка труда;
Бюджет и сроки по проекту зависят от объема работы.