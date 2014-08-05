people_of_art

HR - Качественный подбор персонала (Опыт работы: 4 года)

1. Поиск, набор персонала:

- Массовый рекрутинг;

- Graduate recruitment;

- Executive search;

- HeadHunting;

- Персонал на аутсорсинг;

2. Обучение, адаптация персонала;

3. Составление мотивационных программ;

4. Подготовка обучающих материалов;

5. Карты деятельности, коммуникационные карты и не только;

6. Составление презентаций для сотрудников;

7. Проведение воркшопов;

8. Проведение собеседований:

- По телефону;

- Личный контакт;

- По Skype;

9. Мониторинг рынка труда;

Бюджет и сроки по проекту зависят от объема работы.