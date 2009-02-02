pepela

Аня Королева pepela

 
44 годаУкраина
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД

Образование:

ХНУ им. Каразина (Харьковский национальный университет им. Каразина);

Факультет иностранных языков; Кафедра перевода/немецкий -английский язык и литература;

Диплом магистра по специальности: «Язык и литература (немецкий, английский)»;

Квалификация: филолог, переводчик английского и немецкого языков, преподаватель английского языка и литературы, немецкого языка);

Профессиональные навыки:

1. Языковые (переводческие) навыки

• Русский – родной

• Украинский – родной

• Английский – свободно

• Немецкий – свободно

Направления перевода:

английский – русский русский - английский

английский – украинский украинский – английский

немецкий – русский русский - немецкий

немецкий – украинский украинский - немецкий

английский – немецкий немецкий – английский

2. Преподавательские навыки

• Индивидуальное обучение языку (английский, немецкий)

• Обучение в группах (немецкий, английский)

3. Навыки работы на компьютере

• Опытный пользователь Internet (Lotus, Internet Explorer, Outlook Express, HTML)

• Microsoft Office 2003 (MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint…)

• Высокая скорость набора текста

Направленность и опыт перевода:

• IT – технологии, перевод web-сайтов, локализация ПО;

• технические переводы (медицина, фармакология, биология, юриспруденция, экономика, психология, социология, парапсихология, лингвистика, астрономия);

• деловая корреспонденция;

• перевод художественной литературы;

Прочее:

Технический писатель (написание manuals, guides and technical documents);

Редактирование, коррекция англо-, немецко-, украино- и русскоязычных текстов;

Написание статей, сочинений, рефератов (английский, немецкий);

Написание статейHTMLPowerPoint