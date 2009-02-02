ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД
Образование:
ХНУ им. Каразина (Харьковский национальный университет им. Каразина);
Факультет иностранных языков; Кафедра перевода/немецкий -английский язык и литература;
Диплом магистра по специальности: «Язык и литература (немецкий, английский)»;
Квалификация: филолог, переводчик английского и немецкого языков, преподаватель английского языка и литературы, немецкого языка);
Профессиональные навыки:
1. Языковые (переводческие) навыки
• Русский – родной
• Украинский – родной
• Английский – свободно
• Немецкий – свободно
Направления перевода:
английский – русский русский - английский
английский – украинский украинский – английский
немецкий – русский русский - немецкий
немецкий – украинский украинский - немецкий
английский – немецкий немецкий – английский
2. Преподавательские навыки
• Индивидуальное обучение языку (английский, немецкий)
• Обучение в группах (немецкий, английский)
3. Навыки работы на компьютере
• Опытный пользователь Internet (Lotus, Internet Explorer, Outlook Express, HTML)
• Microsoft Office 2003 (MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint…)
• Высокая скорость набора текста
Направленность и опыт перевода:
• IT – технологии, перевод web-сайтов, локализация ПО;
• технические переводы (медицина, фармакология, биология, юриспруденция, экономика, психология, социология, парапсихология, лингвистика, астрономия);
• деловая корреспонденция;
• перевод художественной литературы;
Прочее:
Технический писатель (написание manuals, guides and technical documents);
Редактирование, коррекция англо-, немецко-, украино- и русскоязычных текстов;
Написание статей, сочинений, рефератов (английский, немецкий);