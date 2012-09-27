pepperrmint

Наталия Костина pepperrmintpepperrmint
Костина Наталия Александровна
Дата рождения: 16.02.1983
Электронная почта: [email protected]
Телефоны: (мобильный) 89517917736.
Предпочтительный способ связи: мобильный.
Город: Челябинск, Тракторозаводский р-н. ТК Башня.
Пожелания к будущей работе
Должность: секретарь, офис-менеджер, специалист по работе с клиентами
Отрасль: секретариат
Зарплата (минимум): 18 тыс. р.
Опыт работы около 12 лет
Школа №102
С 2000 по 2001 – по трудовой книжке
Должность: лаборант
Обязанности: подготовка оборудования, закупка канцелярских товаров, уборка помещения
Причина увольнения: поступление в университет
Муниципальное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеский клуб «Старт» Калининского РУО
2002 – по трудовой книжке
Должность: педагог дополнительного образования
Обязанности: подготовка детских праздников, соревнований; издательство газеты; закупка призов.
Причина увольнения: низкая заработная плата.
Челябинский Государственный Университет
2002 – по трудовой книжке
Должность: лаборант кафедры теории массовых коммуникаций (4 разряд).
Обязанности: Составление расписания преподавателей, ведение отчетов семинаров, работа с документами и подписями.
Причина увольнения: переезд в Москву
Газеты: «Советский Спорт», «Городские Окна», «Аргументы и факты», «Городской Дилижанс» «Спортивная Панорама»
2003-2005 - по трудовому договору
Должность: журналист, выпускающий редактор, наборщик текста
Обязанности: написание рекламных, новостных, развлекательных статей, копирайт, рерайт, фото
Челябинская Государственная Телерадиокомпания
2005-2006 – по трудовому договору
Должность: телеоператор, журналист
Обязанности: съемки новостных и развлекательных сюжетов, подготовка текстов для журналистов
Причина увольнения: сокращение штата
Магазин «Эльдорадо»
2008 – 2011 по трудовой книжке
Должность: мерчендайзер
Обязанности: контроль изменения цен, контроль и поддержание наличия товаров на прилавках, сопровождение продаж, работа с возражениями
Причина увольнения: устранение должности мерчендайзера
Магазин «Эксперт»
2011 – 2012 - по трудовой книжке
Должность: продавец
Обязанности: работа в торговом зале, работа с клиентами, соблюдение правил мерчендайзинга, проведение ревизий. Отдел мелкой бытовой техники.
Причина увольнения – нестабильный заработок, график
2005-2012
Тестировщик компьютерных игр, коприрайтер
Работа на дому - в данный момент другой работы нет.
Образование
ЧелГУ – факультет Филологии и журналистики – бакалавр (2001-2005)
ЧелГУ – исторический факультет (2010-1015)
Прошла множество тренингов по продажам, промо-акциям и мерчендайзингу. Участвовала во множестве тренингов и семинаров, как по технологии продаж и управлению персоналом, так и по технике, от представителей ведущих брендов.
Профессиональные навыки
Владение техниками продаж и методиками обучения персонала. Навыки ведения хозяйственного, имущественного и трудового учета. Умение ставить задачи перед собой и подчиненными, только лишь с одной целью – выполнить их, для достижения общей миссии развития предприятия. Хорошо развита профессиональная стрессоустойчивость, умение слушать и понимать.
Профессиональное владение ПК.
Иностранные языки
Английский на высшем уровне.