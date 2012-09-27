pepperrmint

Костина Наталия Александровна

Дата рождения: 16.02.1983

Электронная почта: [email protected]

Телефоны: (мобильный) 89517917736.

Предпочтительный способ связи: мобильный.

Город: Челябинск, Тракторозаводский р-н. ТК Башня.

Пожелания к будущей работе

Должность: секретарь, офис-менеджер, специалист по работе с клиентами

Отрасль: секретариат

Зарплата (минимум): 18 тыс. р.

Опыт работы около 12 лет

Школа №102

С 2000 по 2001 – по трудовой книжке

Должность: лаборант

Обязанности: подготовка оборудования, закупка канцелярских товаров, уборка помещения

Причина увольнения: поступление в университет

Муниципальное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеский клуб «Старт» Калининского РУО

2002 – по трудовой книжке

Должность: педагог дополнительного образования

Обязанности: подготовка детских праздников, соревнований; издательство газеты; закупка призов.

Причина увольнения: низкая заработная плата.

Челябинский Государственный Университет

2002 – по трудовой книжке

Должность: лаборант кафедры теории массовых коммуникаций (4 разряд).

Обязанности: Составление расписания преподавателей, ведение отчетов семинаров, работа с документами и подписями.

Причина увольнения: переезд в Москву

Газеты: «Советский Спорт», «Городские Окна», «Аргументы и факты», «Городской Дилижанс» «Спортивная Панорама»

2003-2005 - по трудовому договору

Должность: журналист, выпускающий редактор, наборщик текста

Обязанности: написание рекламных, новостных, развлекательных статей, копирайт, рерайт, фото

Челябинская Государственная Телерадиокомпания

2005-2006 – по трудовому договору

Должность: телеоператор, журналист

Обязанности: съемки новостных и развлекательных сюжетов, подготовка текстов для журналистов

Причина увольнения: сокращение штата

Магазин «Эльдорадо»

2008 – 2011 по трудовой книжке

Должность: мерчендайзер

Обязанности: контроль изменения цен, контроль и поддержание наличия товаров на прилавках, сопровождение продаж, работа с возражениями

Причина увольнения: устранение должности мерчендайзера

Магазин «Эксперт»

2011 – 2012 - по трудовой книжке

Должность: продавец

Обязанности: работа в торговом зале, работа с клиентами, соблюдение правил мерчендайзинга, проведение ревизий. Отдел мелкой бытовой техники.

Причина увольнения – нестабильный заработок, график

2005-2012

Тестировщик компьютерных игр, коприрайтер

Работа на дому - в данный момент другой работы нет.

Образование

ЧелГУ – факультет Филологии и журналистики – бакалавр (2001-2005)

ЧелГУ – исторический факультет (2010-1015)

Прошла множество тренингов по продажам, промо-акциям и мерчендайзингу. Участвовала во множестве тренингов и семинаров, как по технологии продаж и управлению персоналом, так и по технике, от представителей ведущих брендов.

Профессиональные навыки

Владение техниками продаж и методиками обучения персонала. Навыки ведения хозяйственного, имущественного и трудового учета. Умение ставить задачи перед собой и подчиненными, только лишь с одной целью – выполнить их, для достижения общей миссии развития предприятия. Хорошо развита профессиональная стрессоустойчивость, умение слушать и понимать.

Профессиональное владение ПК.

Иностранные языки

Английский на высшем уровне.