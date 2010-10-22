Центр экспертизы и оценки объектов недвижимости - это землеустроительная организация, которая имеет все необходимые для работы лицензии. При проведении необходимых работ используется только самое современное и высокоточное оборудование. Мы предлагаем услуги по строительно-технической, землеустроительной, оценочной и автотехнической экспертизе, а так же проводим топографо-геодезические работы. В нашей компании вам помогут высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы и узкой специализацией. Современные геодезические приборы и оборудование позволяют нам добиться сокращения временных издержек при выполнении полного комплекса работ.