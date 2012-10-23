Закончил Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. Мне 21 год. Заниматься web-программированием начал с 2009 года. За это время освоил самостоятельно и успешно применял на практике полученные знания в следующих направлениях: HTML/CSS/JS/PHP/Java/MySQL.

Опыт разработки 2 года. примеры выполненных мною работ в моем портфолио.

Работал с CMS Drupal (предпочитаю последнюю 7-ую версию).

К работе отношусь всегда ответственно, выполняю быстро , с умом и качественно. В общем сотрудничество со мной будет весьма плодотворным, и я уверен вы останетесь довольны.

Работаю в команде с опытным php-developer: http://www.linkedin.com/pub/alexandr-abashin/46/376/861

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