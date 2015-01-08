Общий стаж: 4 года 5 месяцев
С апреля 2004 года Ведущий веб-дизайнер (Полная занятость)
В компании Интеллектуальные Телекоммуникационные Технологии - http://www.itt.net.ua, г.Луцк
Описание деятельности компании: Компания "Интеллектуальные Телекоммуникационные
Технологии" - подразделение компании "Фотаком" http://www.fotakom.lutsk.ua/.
Основным направлением деятельности компании является предоставление всего спектра услуг по
проектированию и построению локальных вычислительных сетей, внедрению комплексных
телекоммуникационных систем, созданию и внедрению систем автоматизации, обеспечения
пользователей технической и информационной поддержкой, оказанию услуг доступа к всемирной сети
Интернет, как коммутируемого так и корпоративного по высокоскоростным магистралям связи,
разработке и раскрутке веб-представительств компаний в сети Интернет, корпоративных веб-сайтов,
решений в области электронной коммерции, (e-commerce) таких как электронные каталоги продукции, электронные магазины и многое другое.
Должностные обязанности: Ведение полного цикла работ по созданию сайтов, техническая поддержка существующих сайтов, модернизация дизайна и оптимизация HTML-кода некоторых из них, разработка и внедрение внутрисетевого портала для пользователей компании.
Цент Муниципальных реформ - http://reforms.lutsk.ua/munnew/ua/index.html
Охрана труда - http://dpgntu.lutsk.ua/
Антон - http://www.anton.com.ua/
Родильный дом - http://www.pology.lutsk.ua/
Пенсионный фонд - http://www.pfu.lutsk.ua/
Пан Курчак - http://poltrex.pankurchak.com/
Центр делового партнерства - http://www.centr-dp.com.ua/
Луцк Европейский - http://www.welcome.lutsk.ua/
Веб-камера в городе Луцк - http://www.webcam.lutsk.ua/
Официальный веб-портал города Луцк - http://www.lutsk.ua/
В то же время роботал удаленно с московской компанией “Lernet” - http://www.lernet.ru/ над проектами:
Отель и казино Korston - http://korston.gooroo.ru/index.html
Московская строительная компания - http://lernet.ru/msk/index.html
Робота заключалась в порезке готового дизайна сайтов для XHTML верстки страниц и шаблонов для сайта и административной части. Все роботы отвечали требованиям W3C для верстки как по XHTML так и по CSS.