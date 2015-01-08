Общий стаж: 4 года 5 месяцев

С апреля 2004 года Ведущий веб-дизайнер (Полная занятость)

В компании Интеллектуальные Телекоммуникационные Технологии - http://www.itt.net.ua, г.Луцк

Описание деятельности компании: Компания "Интеллектуальные Телекоммуникационные

Технологии" - подразделение компании "Фотаком" http://www.fotakom.lutsk.ua/.

Основным направлением деятельности компании является предоставление всего спектра услуг по

проектированию и построению локальных вычислительных сетей, внедрению комплексных

телекоммуникационных систем, созданию и внедрению систем автоматизации, обеспечения

пользователей технической и информационной поддержкой, оказанию услуг доступа к всемирной сети

Интернет, как коммутируемого так и корпоративного по высокоскоростным магистралям связи,

разработке и раскрутке веб-представительств компаний в сети Интернет, корпоративных веб-сайтов,

решений в области электронной коммерции, (e-commerce) таких как электронные каталоги продукции, электронные магазины и многое другое.

Должностные обязанности: Ведение полного цикла работ по созданию сайтов, техническая поддержка существующих сайтов, модернизация дизайна и оптимизация HTML-кода некоторых из них, разработка и внедрение внутрисетевого портала для пользователей компании.

Цент Муниципальных реформ - http://reforms.lutsk.ua/munnew/ua/index.html

Охрана труда - http://dpgntu.lutsk.ua/

Антон - http://www.anton.com.ua/

Родильный дом - http://www.pology.lutsk.ua/

Пенсионный фонд - http://www.pfu.lutsk.ua/

Пан Курчак - http://poltrex.pankurchak.com/

Центр делового партнерства - http://www.centr-dp.com.ua/

Луцк Европейский - http://www.welcome.lutsk.ua/

Веб-камера в городе Луцк - http://www.webcam.lutsk.ua/

Официальный веб-портал города Луцк - http://www.lutsk.ua/

В то же время роботал удаленно с московской компанией “Lernet” - http://www.lernet.ru/ над проектами:

Отель и казино Korston - http://korston.gooroo.ru/index.html

Московская строительная компания - http://lernet.ru/msk/index.html

Робота заключалась в порезке готового дизайна сайтов для XHTML верстки страниц и шаблонов для сайта и административной части. Все роботы отвечали требованиям W3C для верстки как по XHTML так и по CSS.