Всея разработчик

О себе:

"Я парень простой вижу ТЗ, начинаю его выполнять."

На протяжении 5 лет, занимаюсь разработкой графики(самоучка). Моей нынешней специализацией является программирование на языках высокого уровня, но я обожаю кодить на PHP, JavaScript, т. к. я понимаю, что моя проделанная работа будет приносить какую-то пользу.

Преимущества:

Кто-то скажет, что разделение труда на подзадачи ускоряет процесс и я с вами соглашусь, но за это нужно платить ещё больше. Я же работаю один и те внутренние подзадачи не нужно согласовывать с каждым сотрудником, мне достаточно составить общий план работ и преступить к их выполнению.

Услуги:

Дизайн

Разработка макетов

Баннеров

Мобильных приложений

Программирование