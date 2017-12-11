Всея разработчик
О себе:
"Я парень простой вижу ТЗ, начинаю его выполнять."
На протяжении 5 лет, занимаюсь разработкой графики(самоучка). Моей нынешней специализацией является программирование на языках высокого уровня, но я обожаю кодить на PHP, JavaScript, т. к. я понимаю, что моя проделанная работа будет приносить какую-то пользу.
Преимущества:
Кто-то скажет, что разделение труда на подзадачи ускоряет процесс и я с вами соглашусь, но за это нужно платить ещё больше. Я же работаю один и те внутренние подзадачи не нужно согласовывать с каждым сотрудником, мне достаточно составить общий план работ и преступить к их выполнению.
Услуги:
- Дизайн
- Разработка макетов
- Баннеров
- Мобильных приложений
- Программирование
- Вёрстка HTML, CSS (языки разметки)
- JavaScript, JQuery
- PHP
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Портфолио
- "*!#" — Цензура248 просмотров
- Music Box - обмен музыкой106 просмотров
- Дизайн MineCraft сайта278 просмотров
- Без названия114 просмотров
- Мой второй макет537 просмотров
- Без названия116 просмотров
- Логотип для "Музыкальный поисковик - MUSYO.RU"123 просмотра
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- Логотип "случайность"231 просмотр
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