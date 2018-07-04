peredelka

Неля peredelka

 
40 летРоссия/Уфа
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
копирайтер и контент-менеджер

Работаю фрилансером, потому что имею и совершенствую навыки:

- составление текстов, копирайтинг, рерайтинг; рекламные тексты - пока что учусь;

- наполнение сайтов контентом: фото, файлы, тексты - моя текущая основная работа;

- администрирование групп вконтакте - ранее не поднимала группу в рейтинге, но сейчас пробую себя в этом;

- аналитика - сверка данных в больших объемах в разных сферах (ранее занималась на основной работе);

- программирование html, немного php - стараюсь развиваться;

- программирование Java, Perl и пр. - совсем мало знаю, но если придется - готова изучить и разобраться. 

PHPHTMLPerlJavaРекламный текст
Портфолио
Наполнение сайтов
нет отзывов
$0.5/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$0.25/час
от $5
нет рейтинга