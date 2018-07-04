копирайтер и контент-менеджер
Работаю фрилансером, потому что имею и совершенствую навыки:
- составление текстов, копирайтинг, рерайтинг; рекламные тексты - пока что учусь;
- наполнение сайтов контентом: фото, файлы, тексты - моя текущая основная работа;
- администрирование групп вконтакте - ранее не поднимала группу в рейтинге, но сейчас пробую себя в этом;
- аналитика - сверка данных в больших объемах в разных сферах (ранее занималась на основной работе);
- программирование html, немного php - стараюсь развиваться;
- программирование Java, Perl и пр. - совсем мало знаю, но если придется - готова изучить и разобраться.
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Портфолио
- Сайт образовательного учреждения www.bsau.ru226 просмотров
Наполнение сайтов
нет отзывов
$0.5/час
от $1от 1 часа
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Редактирование и Корректура
нет отзывов
$0.25/час
от $5
нет рейтинга