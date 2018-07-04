копирайтер и контент-менеджер

Работаю фрилансером, потому что имею и совершенствую навыки:

- составление текстов, копирайтинг, рерайтинг; рекламные тексты - пока что учусь;

- наполнение сайтов контентом: фото, файлы, тексты - моя текущая основная работа;

- администрирование групп вконтакте - ранее не поднимала группу в рейтинге, но сейчас пробую себя в этом;

- аналитика - сверка данных в больших объемах в разных сферах (ранее занималась на основной работе);

- программирование html, немного php - стараюсь развиваться;

- программирование Java, Perl и пр. - совсем мало знаю, но если придется - готова изучить и разобраться.